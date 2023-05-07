https://sputnikarabic.ae/20230507/فيتنام-تسجل-أعلى-مستوى-في-درجات-الحرارة-منذ-4-سنوات-1076742942.html

فيتنام تسجل أعلى مستوى في درجات الحرارة منذ 4 سنوات

فيتنام تسجل أعلى مستوى في درجات الحرارة منذ 4 سنوات

شهدت فيتنام أعلى مستوى في درجات الحرارة منذ 4 سنوات، ذلك في ساعة متأخرة من مساء ‏أمس السبت.‏ 07.05.2023, سبوتنيك عربي

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وسجلت محطة هوي شوان الداخلية في شمال وسط مقاطعة ثانه هوا، درجة حرارة تبلغ 44.1 درجة مئوية، لتحطم بذلك أعلى مستوى سابق لها في عام 2019، وفقا لموقع "vnexpress" الفيتنامي.وحطم الرقم أعلى مستوى سابق لدرجات الحرارة في فيتنام عند 43.4 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في 20 أبريل 2019.وتعليقا على هذا، قال خبير التغير المناخي، نغوين نجوك هوي، في تصريحات وكالة "فرانس برس" من العاصمة هانوي: "هذا سجل مقلق في سياق تغير المناخ والاحتباس الحراري، ويؤكد أن النماذج المناخية المتطرفة أثبتت صحتها"، مضيفا: "أعتقد أن هذا السجل سيتكرر عدة مرات".ويقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة، إذ حذر تقرير حديث للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن "كل زيادة في الاحتباس الحراري ستكثف المخاطر المتعددة والمتزامنة".

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درجات الحرارة اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار