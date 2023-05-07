https://sputnikarabic.ae/20230507/مسيرة-الفوج-الخالد-تجوب-شوارع-بيروت-في-الذكرى-78-للانتصار-على-النازية-صور-1076758723.html

مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للانتصار على النازية... صور

مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للانتصار على النازية... صور

شارك المئات من الجالية الروسية واللبنانيين بمسيرة الفوج الخالد في لبنان، ظهر اليوم الأحد 7 مايو/أيار، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى... 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T13:15+0000

2023-05-07T13:15+0000

2023-05-07T13:15+0000

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وبمناسبة الذكرى 78 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، انطلقت مسيرة الفوج الخالد يتقدمها السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، ومدير البيت الروسي في بيروت ألكسندر سوروكين، ودبلوماسيين، وشخصيات عامة لبنانية، وبمشاركة مواطني روسيا، وخريجي الجامعات السوفييتية والروسية وأصدقاء روسيا من اللبنانيين.وشارك في المسير أكثر من 600 شخص مع صور لأقاربهم - قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، الذين دافعوا عن وطنهم من النازيين.وألقى روداكوف كلمة قال فيها: "نحتفل هذا العام بالذكرى 78 للانتصار البطولي للشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى. لا يمكن المبالغة في الأهمية الهائلة لهذا الحدث التاريخي، هذا العيد - يوم النصر - كان دائما، وأنا متأكد تماما، انه سيكون الأغلى والأكثر سطوعا والأكثر تميزاً في روسيا. جنودُنا المنتصرون، أسلافنا الأقوياء هم مثلنا الأعلى الذي يسمح لنا بتعليم الأجيال الجديدة من الوطنيين الحقيقيين المستعدين لخدمة وطنهم وحماية شعبه، وتقديم يد العون دون قيد أو شرط لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم".وأضاف روداكوف "قدمت بلادنا مساهمة حاسمة في هزيمة ألمانيا الهتلرية، وجنبا إلى جنب مع الحلفاء حررنا أوروبا والعالم كله من الطاعون البني، إن التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوفياتي باسم حرية واستقلال وطننا الأم، والدمار الذي لحق ببلدنا، والخسائر الذي تعرض لها شعبنا، والذي لا يمكن تعويضه، وتفاني جنود الخطوط الأمامية وجبهة الاسناد الداخلية، كلها أدت إلى هزيمة كاملة للعدو والنصر على الإمبريالية الألمانية".وتابع: "إن نوايا روسيا السلمية والحسنة حقا، تقابلها ولسوء الحظ، محاولات يائسة من الغرب لمقاومة تحقيق أهدافنا، والمثال الأكثر دلالة هو التخويف من روسيا أو روسوفوبيا، المتفشي وغير المسبوق، من جانب حلفائنا السابقين وما يسمى بالشركاء – في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية – مع وجود انتهاكات متعمدة لحقوق المواطنين الروس والسكان الناطقين بالروسية".وأكد أن "خططَ ومحاولات الغربيين، عديمي الضمير، لعزل روسيا وإخضاع الروس لمصالحهم الأنانية العدائية للبشر، محكوم عليها بالفشل".وختم قائلا: "علينا مرة أخرى أن نهزم الشر العالمي الذي رفع رأسه في وجه السلم والأمن الدوليين، والمساواة بين شعوب العالم! والنصر لنا وسيكون حليفنا".

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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الفوج الخالد, لبنان