عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/مسيرة-الفوج-الخالد-تجوب-شوارع-بيروت-في-الذكرى-78-للانتصار-على-النازية-صور-1076758723.html
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للانتصار على النازية... صور
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للانتصار على النازية... صور
شارك المئات من الجالية الروسية واللبنانيين بمسيرة الفوج الخالد في لبنان، ظهر اليوم الأحد 7 مايو/أيار، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T13:15+0000
2023-05-07T13:15+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
الفوج الخالد
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076758145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77cf5540da4f6cf99ef363022e27b1d1.jpg
وبمناسبة الذكرى 78 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، انطلقت مسيرة الفوج الخالد يتقدمها السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، ومدير البيت الروسي في بيروت ألكسندر سوروكين، ودبلوماسيين، وشخصيات عامة لبنانية، وبمشاركة مواطني روسيا، وخريجي الجامعات السوفييتية والروسية وأصدقاء روسيا من اللبنانيين.وشارك في المسير أكثر من 600 شخص مع صور لأقاربهم - قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، الذين دافعوا عن وطنهم من النازيين.وألقى روداكوف كلمة قال فيها: "نحتفل هذا العام بالذكرى 78 للانتصار البطولي للشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى. لا يمكن المبالغة في الأهمية الهائلة لهذا الحدث التاريخي، هذا العيد - يوم النصر - كان دائما، وأنا متأكد تماما، انه سيكون الأغلى والأكثر سطوعا والأكثر تميزاً في روسيا. جنودُنا المنتصرون، أسلافنا الأقوياء هم مثلنا الأعلى الذي يسمح لنا بتعليم الأجيال الجديدة من الوطنيين الحقيقيين المستعدين لخدمة وطنهم وحماية شعبه، وتقديم يد العون دون قيد أو شرط لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم".وأضاف روداكوف "قدمت بلادنا مساهمة حاسمة في هزيمة ألمانيا الهتلرية، وجنبا إلى جنب مع الحلفاء حررنا أوروبا والعالم كله من الطاعون البني، إن التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوفياتي باسم حرية واستقلال وطننا الأم، والدمار الذي لحق ببلدنا، والخسائر الذي تعرض لها شعبنا، والذي لا يمكن تعويضه، وتفاني جنود الخطوط الأمامية وجبهة الاسناد الداخلية، كلها أدت إلى هزيمة كاملة للعدو والنصر على الإمبريالية الألمانية".وتابع: "إن نوايا روسيا السلمية والحسنة حقا، تقابلها ولسوء الحظ، محاولات يائسة من الغرب لمقاومة تحقيق أهدافنا، والمثال الأكثر دلالة هو التخويف من روسيا أو روسوفوبيا، المتفشي وغير المسبوق، من جانب حلفائنا السابقين وما يسمى بالشركاء – في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية – مع وجود انتهاكات متعمدة لحقوق المواطنين الروس والسكان الناطقين بالروسية".وأكد أن "خططَ ومحاولات الغربيين، عديمي الضمير، لعزل روسيا وإخضاع الروس لمصالحهم الأنانية العدائية للبشر، محكوم عليها بالفشل".وختم قائلا: "علينا مرة أخرى أن نهزم الشر العالمي الذي رفع رأسه في وجه السلم والأمن الدوليين، والمساواة بين شعوب العالم! والنصر لنا وسيكون حليفنا".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076758145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_add385e20aa2c57edd5684ddd6940426.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الفوج الخالد, لبنان
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الفوج الخالد, لبنان

مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للانتصار على النازية... صور

13:15 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة الفوج الخالد تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
شارك المئات من الجالية الروسية واللبنانيين بمسيرة الفوج الخالد في لبنان، ظهر اليوم الأحد 7 مايو/أيار، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى البيت الروسي.
وبمناسبة الذكرى 78 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، انطلقت مسيرة الفوج الخالد يتقدمها السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، ومدير البيت الروسي في بيروت ألكسندر سوروكين، ودبلوماسيين، وشخصيات عامة لبنانية، وبمشاركة مواطني روسيا، وخريجي الجامعات السوفييتية والروسية وأصدقاء روسيا من اللبنانيين.
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة الفوج الخالد تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وشارك في المسير أكثر من 600 شخص مع صور لأقاربهم - قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، الذين دافعوا عن وطنهم من النازيين.
وألقى روداكوف كلمة قال فيها: "نحتفل هذا العام بالذكرى 78 للانتصار البطولي للشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى. لا يمكن المبالغة في الأهمية الهائلة لهذا الحدث التاريخي، هذا العيد - يوم النصر - كان دائما، وأنا متأكد تماما، انه سيكون الأغلى والأكثر سطوعا والأكثر تميزاً في روسيا. جنودُنا المنتصرون، أسلافنا الأقوياء هم مثلنا الأعلى الذي يسمح لنا بتعليم الأجيال الجديدة من الوطنيين الحقيقيين المستعدين لخدمة وطنهم وحماية شعبه، وتقديم يد العون دون قيد أو شرط لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة الفوج الخالد تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay

"مسيرة الفوج الخالد، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال بيوم النصر، وتقليداً جيداً ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في البلدان القريبة والبعيدة في الخارج، تساعدنا في الحفاظ على ذكرى صمود الشعب الروسي الذي لا يقهر، في الأغنية من فيلم الضباط هناك أسطر: لا يوجد عائلة في روسيا لم تتذكر بطلها، لهذا السبب اليوم، على بعد آلاف الكيلومترات من بلدنا، يحمل مئاتُ المواطنين – من الأطفال والأحفاد وأبناء أحفاد أبطال الحرب الوطنية العظمى - صوراً لأقاربهم وللمحاربين القدامى الذين تركونا بالفعل، وللجنود الذين سقطوا في ساحة المعركة وظلوا شبابا إلى الأبد".

ألكسندر روداكوف
السفير الروسي لدى لبنان
وأضاف روداكوف "قدمت بلادنا مساهمة حاسمة في هزيمة ألمانيا الهتلرية، وجنبا إلى جنب مع الحلفاء حررنا أوروبا والعالم كله من الطاعون البني، إن التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوفياتي باسم حرية واستقلال وطننا الأم، والدمار الذي لحق ببلدنا، والخسائر الذي تعرض لها شعبنا، والذي لا يمكن تعويضه، وتفاني جنود الخطوط الأمامية وجبهة الاسناد الداخلية، كلها أدت إلى هزيمة كاملة للعدو والنصر على الإمبريالية الألمانية".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة الفوج الخالد تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وأكد إن روسيا والشعب الروسي "مجبر من جديد، على العمل كمدافعين عن البلدان والشعوب التي يعترض عليها جماعة الغرب، ومجبرون على انشاءِ نظامٍ جديد ديمقراطي عادل متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ سيادة القانون الدولي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وتابع: "إن نوايا روسيا السلمية والحسنة حقا، تقابلها ولسوء الحظ، محاولات يائسة من الغرب لمقاومة تحقيق أهدافنا، والمثال الأكثر دلالة هو التخويف من روسيا أو روسوفوبيا، المتفشي وغير المسبوق، من جانب حلفائنا السابقين وما يسمى بالشركاء – في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية – مع وجود انتهاكات متعمدة لحقوق المواطنين الروس والسكان الناطقين بالروسية".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة الفوج الخالد تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وأكد أن "خططَ ومحاولات الغربيين، عديمي الضمير، لعزل روسيا وإخضاع الروس لمصالحهم الأنانية العدائية للبشر، محكوم عليها بالفشل".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة الفوج الخالد تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وختم قائلا: "علينا مرة أخرى أن نهزم الشر العالمي الذي رفع رأسه في وجه السلم والأمن الدوليين، والمساواة بين شعوب العالم! والنصر لنا وسيكون حليفنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала