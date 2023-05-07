مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للانتصار على النازية... صور
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
شارك المئات من الجالية الروسية واللبنانيين بمسيرة الفوج الخالد في لبنان، ظهر اليوم الأحد 7 مايو/أيار، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى البيت الروسي.
وبمناسبة الذكرى 78 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، انطلقت مسيرة الفوج الخالد يتقدمها السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، ومدير البيت الروسي في بيروت ألكسندر سوروكين، ودبلوماسيين، وشخصيات عامة لبنانية، وبمشاركة مواطني روسيا، وخريجي الجامعات السوفييتية والروسية وأصدقاء روسيا من اللبنانيين.
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وشارك في المسير أكثر من 600 شخص مع صور لأقاربهم - قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، الذين دافعوا عن وطنهم من النازيين.
وألقى روداكوف كلمة قال فيها: "نحتفل هذا العام بالذكرى 78 للانتصار البطولي للشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى. لا يمكن المبالغة في الأهمية الهائلة لهذا الحدث التاريخي، هذا العيد - يوم النصر - كان دائما، وأنا متأكد تماما، انه سيكون الأغلى والأكثر سطوعا والأكثر تميزاً في روسيا. جنودُنا المنتصرون، أسلافنا الأقوياء هم مثلنا الأعلى الذي يسمح لنا بتعليم الأجيال الجديدة من الوطنيين الحقيقيين المستعدين لخدمة وطنهم وحماية شعبه، وتقديم يد العون دون قيد أو شرط لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
"مسيرة الفوج الخالد، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال بيوم النصر، وتقليداً جيداً ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في البلدان القريبة والبعيدة في الخارج، تساعدنا في الحفاظ على ذكرى صمود الشعب الروسي الذي لا يقهر، في الأغنية من فيلم الضباط هناك أسطر: لا يوجد عائلة في روسيا لم تتذكر بطلها، لهذا السبب اليوم، على بعد آلاف الكيلومترات من بلدنا، يحمل مئاتُ المواطنين – من الأطفال والأحفاد وأبناء أحفاد أبطال الحرب الوطنية العظمى - صوراً لأقاربهم وللمحاربين القدامى الذين تركونا بالفعل، وللجنود الذين سقطوا في ساحة المعركة وظلوا شبابا إلى الأبد".
وأضاف روداكوف "قدمت بلادنا مساهمة حاسمة في هزيمة ألمانيا الهتلرية، وجنبا إلى جنب مع الحلفاء حررنا أوروبا والعالم كله من الطاعون البني، إن التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوفياتي باسم حرية واستقلال وطننا الأم، والدمار الذي لحق ببلدنا، والخسائر الذي تعرض لها شعبنا، والذي لا يمكن تعويضه، وتفاني جنود الخطوط الأمامية وجبهة الاسناد الداخلية، كلها أدت إلى هزيمة كاملة للعدو والنصر على الإمبريالية الألمانية".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وأكد إن روسيا والشعب الروسي "مجبر من جديد، على العمل كمدافعين عن البلدان والشعوب التي يعترض عليها جماعة الغرب، ومجبرون على انشاءِ نظامٍ جديد ديمقراطي عادل متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ سيادة القانون الدولي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وتابع: "إن نوايا روسيا السلمية والحسنة حقا، تقابلها ولسوء الحظ، محاولات يائسة من الغرب لمقاومة تحقيق أهدافنا، والمثال الأكثر دلالة هو التخويف من روسيا أو روسوفوبيا، المتفشي وغير المسبوق، من جانب حلفائنا السابقين وما يسمى بالشركاء – في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية – مع وجود انتهاكات متعمدة لحقوق المواطنين الروس والسكان الناطقين بالروسية".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وأكد أن "خططَ ومحاولات الغربيين، عديمي الضمير، لعزل روسيا وإخضاع الروس لمصالحهم الأنانية العدائية للبشر، محكوم عليها بالفشل".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
مسيرة "الفوج الخالد" تجوب شوارع بيروت في الذكرى 78 للإنتصار على النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وختم قائلا: "علينا مرة أخرى أن نهزم الشر العالمي الذي رفع رأسه في وجه السلم والأمن الدوليين، والمساواة بين شعوب العالم! والنصر لنا وسيكون حليفنا".