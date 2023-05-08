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https://sputnikarabic.ae/20230508/الاتحاد-الاقتصادي-الأوروآسيوي-يتفاوض-مع-مصر-والإمارات-لإنشاء-منطقة-تجارة-حرة-1076792365.html
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يتفاوض مع مصر والإمارات لإنشاء منطقة تجارة حرة
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يتفاوض مع مصر والإمارات لإنشاء منطقة تجارة حرة
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (EAEU) يتفاوض بنشاط مع مصر والإمارات العربية المتحدة... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T15:46+0000
2023-05-08T16:07+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال ريشيتنيكوف، في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM)، في أبو ظبي: "اليوم، لدى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي اتفاقية مؤقتة سارية المفعول تؤدي إلى تشكيل منطقة تجارة حرة مع إيران. كما أن المفاوضات مع مصر والإمارات العربية المتحدة في مرحلتها النشطة".وأضاف ريشيتنيكوف: "نمت تجارة روسيا مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 83% على مدى خمس سنوات، لتصل إلى 94.9 مليار دولار.تنعقد الدورة الثانية عشر من ملتقى الاستثمار السنوي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو / أيار 2023، للمرة الأولى في أبو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يتفاوض مع مصر والإمارات لإنشاء منطقة تجارة حرة

15:46 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 16:07 GMT 08.05.2023)
© Sputnik . Alexander Astafiev / الانتقال إلى بنك الصوروزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Alexander Astafiev
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أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (EAEU) يتفاوض بنشاط مع مصر والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة.
وقال ريشيتنيكوف، في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM)، في أبو ظبي: "اليوم، لدى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي اتفاقية مؤقتة سارية المفعول تؤدي إلى تشكيل منطقة تجارة حرة مع إيران. كما أن المفاوضات مع مصر والإمارات العربية المتحدة في مرحلتها النشطة".
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وأضاف ريشيتنيكوف: "نمت تجارة روسيا مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 83% على مدى خمس سنوات، لتصل إلى 94.9 مليار دولار.
تنعقد الدورة الثانية عشر من ملتقى الاستثمار السنوي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو / أيار 2023، للمرة الأولى في أبو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص.
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