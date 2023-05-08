https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-روسيا-والصين-تواصلان-تعزيز-التعددية-القطبية-في-العالم--1076785015.html
بكين: روسيا والصين تواصلان تعزيز التعددية القطبية في العالم
بكين: روسيا والصين تواصلان تعزيز التعددية القطبية في العالم
صّرح وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أن روسيا والصين ستواصلان العمل من أجل شراكة استراتيجية شاملة وتعزيز عالم متعدد الأقطاب، وإضفاء الطابع الديمقراطي على... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T12:24+0000
2023-05-08T12:24+0000
2023-05-08T12:24+0000
روسيا
الصين
العالم
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وقال تشين غانغ في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "ستواصل روسيا والصين العمل على دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد، والحفاظ على المنظومة الدولية، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية".وأشار إلى أن روسيا والصين "ستعززان التعددية القطبية في العالم ودمقرطة العلاقات الدولية، وستساهمان كما ينبغي في تنمية وتقدم البشرية".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التحرك نحو التعددية القطبية العالمية أصبح اليوم حقيقة جيوسياسية واقعة.وأوضح أن روسيا تظل في طليعة الجهود الدولية لتعزيز المبادئ القانونية والديمقراطية متعددة الأقطاب للتواصل بين الدول.
https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-العقوبات-الأوروبية-المحتملة-تنتهك-الثقة-والتعاون-بين-الصين-والاتحاد-الأوروبي-1076776285.html
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روسيا, الصين, العالم
بكين: روسيا والصين تواصلان تعزيز التعددية القطبية في العالم
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صّرح وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أن روسيا والصين ستواصلان العمل من أجل شراكة استراتيجية شاملة وتعزيز عالم متعدد الأقطاب، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.
وقال تشين غانغ في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "ستواصل روسيا والصين العمل على دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد، والحفاظ على المنظومة الدولية، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية".
وأشار إلى أن روسيا والصين "ستعززان التعددية القطبية في العالم ودمقرطة العلاقات الدولية، وستساهمان كما ينبغي في تنمية وتقدم البشرية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التحرك نحو التعددية القطبية العالمية أصبح اليوم حقيقة جيوسياسية واقعة.
وأوضح أن روسيا تظل في طليعة الجهود الدولية لتعزيز المبادئ القانونية والديمقراطية متعددة الأقطاب للتواصل بين الدول.