https://sputnikarabic.ae/20230508/روسيا-والجزائر-تعملان-على-زيادة-التجارة-بين-البلدين-1076790016.html
روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين
روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين
أكد الممثل التجاري الروسي في الجزائر، إيفان ناليش، أن روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T14:14+0000
2023-05-08T14:14+0000
2023-05-08T14:14+0000
روسيا
الجزائر
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وقال ناليش، لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على زيادة وتنويع حجم التجارة بيننا، القطاعات الواعدة لزيادة حجم التجارة بالنسبة لنا هي، الزراعة، وصناعة الأغذية، والتعدين، والأدوية، والهندسة، وأكثر من ذلك بكثير".وأشار الممثل التجاري إلى أن البعثة من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، تعقد بانتظام مؤتمرات عبر الإنترنت مع رجال الأعمال الروس، لشرح كيفية القيام بأعمال تجارية مع شركائهم المحتملين في الجزائر.وقال ناليش: "نبلغهم بفرص العمل والمخاطر المتوقعة، بشكل عام تشارك 20-30 شركة روسية في كل اجتماع عبر الإنترنت".وأعرب ناليش عن قناعته بأن المشاركة الواسعة للشركات الجزائرية في القمة الروسية الأفريقية المقبلة في روسيا في الصيف، والمعرض الصناعي "إينوبروم"، وكذلك المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، ستساهم في تنمية وزيادة التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الرئيس-الجزائري-مجموعة-بريكس-ستساعدنا-في-التنيمية-أكثر-من-أي-هيئة-مالية-دولية-1076741375.html
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روسيا, الجزائر
روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين
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أكد الممثل التجاري الروسي في الجزائر، إيفان ناليش، أن روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين.
وقال ناليش، لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على زيادة وتنويع حجم التجارة بيننا، القطاعات الواعدة لزيادة حجم التجارة بالنسبة لنا هي، الزراعة، وصناعة الأغذية، والتعدين، والأدوية، والهندسة، وأكثر من ذلك بكثير".
وبحسب ناليش، يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار.
وأشار الممثل التجاري إلى أن البعثة من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، تعقد بانتظام مؤتمرات عبر الإنترنت مع رجال الأعمال الروس، لشرح كيفية القيام بأعمال تجارية مع شركائهم المحتملين في الجزائر.
وقال ناليش: "نبلغهم بفرص العمل والمخاطر المتوقعة، بشكل عام تشارك 20-30 شركة روسية في كل اجتماع عبر الإنترنت".
وأعرب ناليش عن قناعته بأن المشاركة الواسعة للشركات الجزائرية في القمة الروسية الأفريقية المقبلة في روسيا في الصيف، والمعرض الصناعي "إينوبروم"، وكذلك المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، ستساهم في تنمية وزيادة التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا.