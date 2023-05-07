https://sputnikarabic.ae/20230507/الرئيس-الجزائري-مجموعة-بريكس-ستساعدنا-في-التنيمية-أكثر-من-أي-هيئة-مالية-دولية-1076741375.html

الرئيس الجزائري: مجموعة بريكس ستساعدنا في التنيمية أكثر من أي هيئة مالية دولية

الرئيس الجزائري: مجموعة بريكس ستساعدنا في التنيمية أكثر من أي هيئة مالية دولية

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، أن انضمام بلاده إلى منظمة "بريكس" سيساعدها في التنمية أكثر مما ساعدتها الهيئات المالية الدولية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T00:52+0000

2023-05-07T00:52+0000

2023-05-06T23:52+0000

الجزائر

الرئيس الجزائري

عبد المجيد تبون

مجموعة بريكس

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542dcc2afc548920ddb1a1a4ac222c46.jpg

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجزائري الدوري، مع ممثلي بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، على هامش إشرافه على احتفالية الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.كان تبون قال في وقت سابق لوسائل إعلام، إن الجزائر اقتربت من الانضمام إلى تكتل "بريكس". مؤكدا أن دول المجموعة لن تمانع في منح الجزائر العضوية الكاملة.ولفت تبون في ذلك الوقت، إلى أن دول الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، والبرازيل، أبدت موافقتها على انضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس".ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20230402/خبير-جزائري-بريكس-تسعى-لخلق-حالة-من-الندية-تقابل-رغبة-أمريكا-في-الهيمنة-1075447151.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, مجموعة بريكس, العالم العربي