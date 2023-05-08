عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/غرق-أكثر-من-20-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-سياحي-جنوبي-الهند-1076773255.html
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند
لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب سياحي في ولاية كيرالا بجنوب الهند مساء الأحد، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الاثنين. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T03:20+0000
2023-05-08T03:20+0000
أخبار الهند اليوم
غرق قارب
العالم
غرق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076773098_0:202:3072:1929_1920x0_80_0_0_7b4873a7c95a4bdc04354d0350a74eb8.jpg
وقالت شرطة منطقة مالابورام، إن القارب الذي كان على متنه أكثر من 30 راكبا، انقلب قبالة بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.وذكرت وسائل إعلام هندية، أن القارب السياحي كان مثقلًا بشكل كبير وعلى متنه ما بين 30 إلى 40 شخصًا بينهم أطفال. مؤكدة غرق ما لا يقل عن 21 شخصا نتيجة الحادث.وقال وزير الرياضة ومصايد الأسماك في كيرالا، (في. عبد الرحمن)، الذي كان يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، للصحفيين، إنه من المرشح أن يرتفع عدد القتلى.وأفادت الشرطة أنه تم نقل حوالي 10 ركاب إلى المستشفى.وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته العميقة من المأساة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه سيتم دفع تعويضات لأسر الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20230506/ارتفاع-عدد-قتلى-الاشتباكات-العرقية-في-ولاية-مانيبور-الهندية-إلى-54-1076722384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076773098_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7656dbb3fb582dd611b4fe95618f6fb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, غرق قارب, العالم, غرق
أخبار الهند اليوم, غرق قارب, العالم, غرق

غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند

03:20 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / -غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند، 7 مايو 2023
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند، 7 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب سياحي في ولاية كيرالا بجنوب الهند مساء الأحد، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الاثنين.
وقالت شرطة منطقة مالابورام، إن القارب الذي كان على متنه أكثر من 30 راكبا، انقلب قبالة بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام هندية، أن القارب السياحي كان مثقلًا بشكل كبير وعلى متنه ما بين 30 إلى 40 شخصًا بينهم أطفال. مؤكدة غرق ما لا يقل عن 21 شخصا نتيجة الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية هندية أخرى، أن من بين القتلى ثلاث نساء وأربعة أطفال.

وقال وزير الرياضة ومصايد الأسماك في كيرالا، (في. عبد الرحمن)، الذي كان يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، للصحفيين، إنه من المرشح أن يرتفع عدد القتلى.
أفراد الأمن يطلقون الغاز المسيل للدموع أثناء احتجاج قبائل مجتمع ميتي للمطالبة بالإدراج ضمن فئة القبيلة المجدولة، في إيمفال عاصمة ولاية مانيبور الهندية، 4 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات العرقية في ولاية مانيبور الهندية إلى 54
6 مايو, 11:22 GMT
وأفادت الشرطة أنه تم نقل حوالي 10 ركاب إلى المستشفى.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته العميقة من المأساة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه سيتم دفع تعويضات لأسر الضحايا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала