https://sputnikarabic.ae/20230508/غرق-أكثر-من-20-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-سياحي-جنوبي-الهند-1076773255.html
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند
لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب سياحي في ولاية كيرالا بجنوب الهند مساء الأحد، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الاثنين. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T03:20+0000
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وقالت شرطة منطقة مالابورام، إن القارب الذي كان على متنه أكثر من 30 راكبا، انقلب قبالة بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.وذكرت وسائل إعلام هندية، أن القارب السياحي كان مثقلًا بشكل كبير وعلى متنه ما بين 30 إلى 40 شخصًا بينهم أطفال. مؤكدة غرق ما لا يقل عن 21 شخصا نتيجة الحادث.وقال وزير الرياضة ومصايد الأسماك في كيرالا، (في. عبد الرحمن)، الذي كان يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، للصحفيين، إنه من المرشح أن يرتفع عدد القتلى.وأفادت الشرطة أنه تم نقل حوالي 10 ركاب إلى المستشفى.وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته العميقة من المأساة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه سيتم دفع تعويضات لأسر الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20230506/ارتفاع-عدد-قتلى-الاشتباكات-العرقية-في-ولاية-مانيبور-الهندية-إلى-54-1076722384.html
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أخبار الهند اليوم, غرق قارب, العالم, غرق
أخبار الهند اليوم, غرق قارب, العالم, غرق
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند
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لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب سياحي في ولاية كيرالا بجنوب الهند مساء الأحد، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الاثنين.
وقالت شرطة منطقة مالابورام، إن القارب الذي كان على متنه أكثر من 30 راكبا، انقلب قبالة بلدة تانور الساحلية
في منطقة مالابورام بولاية كيرالا في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام هندية، أن القارب السياحي كان مثقلًا بشكل كبير وعلى متنه ما بين 30 إلى 40 شخصًا بينهم أطفال. مؤكدة غرق ما لا يقل عن 21 شخصا نتيجة الحادث.
وأفادت تقارير إعلامية هندية أخرى، أن من بين القتلى ثلاث نساء وأربعة أطفال.
وقال وزير الرياضة ومصايد الأسماك في كيرالا، (في. عبد الرحمن)، الذي كان يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، للصحفيين، إنه من المرشح أن يرتفع عدد القتلى.
وأفادت الشرطة أنه تم نقل حوالي 10 ركاب إلى المستشفى.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته العميقة من المأساة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه سيتم دفع تعويضات لأسر الضحايا.