عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/قيادي-يمني-جنوبي-توقيع-اتفاق-الميثاق-الوطني-خطوة-أساسية-لبناء-الدولة-الجنوبية-1076793779.html
قيادي يمني جنوبي: توقيع اتفاق "الميثاق الوطني" خطوة أساسية لبناء الدولة الجنوبية
قيادي يمني جنوبي: توقيع اتفاق "الميثاق الوطني" خطوة أساسية لبناء الدولة الجنوبية
أكد بدر هندا، عضو الجمعية الوطنية ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "التوقيع على الميثاق الوطني في العاصمة عدن هو إنجاز كبير... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T16:48+0000
2023-05-08T16:48+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061614626_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_ed2745ee1e47acf0a3ceeb5828f72eea.jpg
وقال هندا، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أبارك لكل جنوبي على ما تم اليوم من التوقيع على الميثاق التاريخي الذي طال انتظاره، فلولا الجهود التي بذلت على مدى شهور طويلة في العديد من المناطق سواء في داخل الجنوب أو خارجه، لم نكن لنصل اليوم إلى تلك النقطة الفارقة في التاريخ النضالي للجنوبيين".وأضاف: "الميثاق الوطني يعد القاعدة الأساسية التي سوف يجري البناء عليها لإقامة وبناء الدولة الجنوبية بعد سنوات طويلة من المعاناة"، مشيرا إلى أن "الدولة المقبلة لن تكرر أخطاء الماضي وسوف تقوم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان من حيث الحق في العيش والحرية في التعبير، لكن في كل الأحوال لا يزال الطريق طويلا أمامنا".وطالب هندا الجنوبيين بأن يقوموا بترجمة النصوص التي جاءت في الميثاق الوطني الجنوبي، وإظهارها على أرض الواقع من أجل جذب المشاركات من الداخل والخارج للمشاركة في المرحلة المقبلة من التشاور والحوار، لأن الأمر شاقّ وطويل وتوقيع اليوم هو الخطوة الأولى من أجل ترسيخ القيم والمبادئ وتوحيد الكلمة والصف الجنوبي قبل فوات الأوان.وقال المتحدث الرسمي لفريق الحوار الوطني الجنوبي، نصر هرهره، في بيان تلقت سبوتنيك نسخة منه اليوم، أن "عدد القوى والأحزاب السياسية التي وقعت على الميثاق، اليوم الاثنين، هي 38 جهة أو مكون سياسي".واختتم اللقاء التشاوري الجنوبي للقوى السياسية والمجتمعية والشخصيات والرموز الجنوبية اليوم أعماله في عدن عاصمة الجنوب، بحضور عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء الأحزاب والمكونات المشاركة في الحوار الوطني الجنوبي.وعقد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يوم الخميس الماضي، لقاء تشاوريا، بين القوى الجنوبية في العاصمة عدن، تمهيدا لحوار جنوبي - جنوبي خلال الأسابيع المقبلة، تزامنا مع ذكرى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن هناك مخاوف من فشل المشاورات الجديدة كما أخفقت الدعوات السابقة، ويسوق الرافضون للمشاركة مبررات أن العقبات التي أفشلت أي توافق جنوبي سابق لا تزال كما هى ولم يتغير شيء منها.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230507/اليمن-هل-تتوحد-رؤية-الجنوبيين-تحت-مظلة-الانتقالي-بعد-لقاء-عدن-التشاوري؟-1076767113.html
https://sputnikarabic.ae/20230502/اليمن-رئيس-الحراك-الثوري-يكشف-لـسبوتنيك-الأهداف-من-دعوة-الانتقالي-لحوار-جنوبي-في-عدن-1076582150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061614626_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_acc96e51ae2dade64dfb10d46065123a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري

قيادي يمني جنوبي: توقيع اتفاق "الميثاق الوطني" خطوة أساسية لبناء الدولة الجنوبية

16:48 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / SALEH AL-OBEIDIمحافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / SALEH AL-OBEIDI
تابعنا عبرTelegram
حصري
أكد بدر هندا، عضو الجمعية الوطنية ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "التوقيع على الميثاق الوطني في العاصمة عدن هو إنجاز كبير وخطوة رئيسية من أجل بناء دولة الجنوب العربي".
وقال هندا، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أبارك لكل جنوبي على ما تم اليوم من التوقيع على الميثاق التاريخي الذي طال انتظاره، فلولا الجهود التي بذلت على مدى شهور طويلة في العديد من المناطق سواء في داخل الجنوب أو خارجه، لم نكن لنصل اليوم إلى تلك النقطة الفارقة في التاريخ النضالي للجنوبيين".
وأضاف: "الميثاق الوطني يعد القاعدة الأساسية التي سوف يجري البناء عليها لإقامة وبناء الدولة الجنوبية بعد سنوات طويلة من المعاناة"، مشيرا إلى أن "الدولة المقبلة لن تكرر أخطاء الماضي وسوف تقوم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان من حيث الحق في العيش والحرية في التعبير، لكن في كل الأحوال لا يزال الطريق طويلا أمامنا".
الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
اليمن... هل تتوحد رؤية الجنوبيين تحت مظلة "الانتقالي" بعد لقاء عدن التشاوري؟
أمس, 17:26 GMT
وطالب هندا الجنوبيين بأن يقوموا بترجمة النصوص التي جاءت في الميثاق الوطني الجنوبي، وإظهارها على أرض الواقع من أجل جذب المشاركات من الداخل والخارج للمشاركة في المرحلة المقبلة من التشاور والحوار، لأن الأمر شاقّ وطويل وتوقيع اليوم هو الخطوة الأولى من أجل ترسيخ القيم والمبادئ وتوحيد الكلمة والصف الجنوبي قبل فوات الأوان.
وقال المتحدث الرسمي لفريق الحوار الوطني الجنوبي، نصر هرهره، في بيان تلقت سبوتنيك نسخة منه اليوم، أن "عدد القوى والأحزاب السياسية التي وقعت على الميثاق، اليوم الاثنين، هي 38 جهة أو مكون سياسي".
واختتم اللقاء التشاوري الجنوبي للقوى السياسية والمجتمعية والشخصيات والرموز الجنوبية اليوم أعماله في عدن عاصمة الجنوب، بحضور عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء الأحزاب والمكونات المشاركة في الحوار الوطني الجنوبي.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
اليمن... رئيس الحراك الثوري يكشف لـ"سبوتنيك" الأهداف من دعوة الانتقالي لحوار جنوبي في عدن
2 مايو, 17:29 GMT
وعقد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يوم الخميس الماضي، لقاء تشاوريا، بين القوى الجنوبية في العاصمة عدن، تمهيدا لحوار جنوبي - جنوبي خلال الأسابيع المقبلة، تزامنا مع ذكرى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن هناك مخاوف من فشل المشاورات الجديدة كما أخفقت الدعوات السابقة، ويسوق الرافضون للمشاركة مبررات أن العقبات التي أفشلت أي توافق جنوبي سابق لا تزال كما هى ولم يتغير شيء منها.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:23 GMTИмитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала