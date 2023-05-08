ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية

"ملف عودة سوريا للجامعة لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تحدث وزراء الخارجية في اجتماعهم عن ملفي سوريا والسودان، والمتصور أن ملف القضية الفلسطينية أيضا سيكون على طاولة قمة الرياض، لكن كان مطلوبا حسم مسألة عودة سوريا، وروعي أن تخص العودة مسألة المقعد الشاغر، لكن هناك أمورا رأى وزراء الخارجية تأجيلها وأن يكون حلها وفق منهج الخطوة خطوة، وبناء عليه تمت العودة، وتبقى الآن أمور كثيرة جدا"، مشيرا إلى أن "هناك دول عربية رافضة لعودة سوريا، وبعضها متحفظ، كما أن العقوبات الأمريكية وقانون قيصر الأمريكي ما زالت عائقا، ولهذا فلا تزال هناك أمور شائكة، وهو ما جعل الأمين العام لجامعة الدول يقول إن العودة مجرد بداية، وأيضا قال وزير خارجية الأردن إنها ستكون مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة، وتنظوي على تحديات، حيث أن العقوبات الامريكية تمثل إشكالية عربية، ومطلوب فيها حديث عربي مع واشنطن، خاصة أنها أبدت تحفظات على العودة، وهناك أمر آخر يتعلق بأن بعض الدول العربية الرافضة تم ترك الأمر لهم الأمر باتخاذ قرارات التطبيع بمنطق سيادي بحيث تبحث كل دول الامر وفق الاطار الزمني الخاص بها او بمبدأ الخطوة بخطوة وفقا لما ستتخذه سوريا من إجراءات تبعث من خلالها ما يطمئن العالم العربي".