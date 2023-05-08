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https://sputnikarabic.ae/20230508/ماذا-بعد-عودة-سوريا-لمقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076786839.html
ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية
ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية
أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة، الأحد، قرارا باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة، وكل الأجهزة التابعة لها، اعتبارا... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
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ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية
ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية
وجاء في بيان المجلس أن قرار الجامعة جاء انطلاقا من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ووضع حدا للأزمة الممتدة، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ومعالجة أثارها المتراكمة من إرهاب، ونزوح، ولجوء.ورحبت روسيا بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بما يؤدي إلى تنقية الأجواء في الشرق الأوسط.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء رضا شريقي إن:وحول إمكانية حضور الرئيس السوري لقمة الرياض قال الخبير الاستراتيجي إن:وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي أن:وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور عمر معربوني أن:إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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مساحة حرة, аудио
مساحة حرة, аудио

ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية

13:02 GMT 08.05.2023
راديو
ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية
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أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة، الأحد، قرارا باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة، وكل الأجهزة التابعة لها، اعتبارا من السابع من مايو/ أيار الجاري.
وجاء في بيان المجلس أن قرار الجامعة جاء انطلاقا من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ووضع حدا للأزمة الممتدة، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ومعالجة أثارها المتراكمة من إرهاب، ونزوح، ولجوء.
ورحبت روسيا بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بما يؤدي إلى تنقية الأجواء في الشرق الأوسط.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء رضا شريقي إن:

"عودة سوريا لجامعة الدول العربية يفيد الدول العربية بشكل عام وسوريا بشكل خاص، حيث أن اجتماع الكلمة العربية على رأي واحد تجاه القضايا العربية والدولية الاقليمية مفيد للجميع، وبالنسبة لسوريا فقد كانت دائما ترغب وتدافع عن موضوع التضامن العربي، وستنعكس هذه العودة على الشعور الوطني والقومي في المجتمع السوري، خاصة أن القيادة في سوريا تعمل على تنمية هذا الشعور، كما أن هذا التطور سينعكس اقتصاديا أيضا على المواطن السوري الذي يعاني نتيجة الحصار الأمريكي والزلازل التي تحصل في سوريا وجوارها" مشيرا إلى أن "الأمر سينعكس أيضا على صعيد العلاقات الدولية حيث أن سوريا تبقي مركزا مهما بالنسبة للقرار العربي وتوجه السياسيات العربية تجاه الأصدقاء".

وحول إمكانية حضور الرئيس السوري لقمة الرياض قال الخبير الاستراتيجي إن:

"قرار حضور القمة سيقرره الرئيس، وهو رجل استراتيجي، وتقديري أنه لا مانع من وجود سوريا في القمة من أجل إبداء رأيها للعالم حول كل القضايا التي يعاني منها المواطن السوري ودول الجوار والإقليم والعالم، والرئيس الاسد يعرف كيف يوجه حديثه بالاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه سيحضر وسيكون لحضوره وزن مهم على مستوي هذه القمة، وسيؤدي دورا في إجلاء الصورة العامة في الإقليم، وبوجه عام خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الأصدقاء ومع أعداء الإقليم الذين يعملون على تخريب اقتصاداته وعلاقاته العربية".

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي أن:

"ملف عودة سوريا للجامعة لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تحدث وزراء الخارجية في اجتماعهم عن ملفي سوريا والسودان، والمتصور أن ملف القضية الفلسطينية أيضا سيكون على طاولة قمة الرياض، لكن كان مطلوبا حسم مسألة عودة سوريا، وروعي أن تخص العودة مسألة المقعد الشاغر، لكن هناك أمورا رأى وزراء الخارجية تأجيلها وأن يكون حلها وفق منهج الخطوة خطوة، وبناء عليه تمت العودة، وتبقى الآن أمور كثيرة جدا"، مشيرا إلى أن "هناك دول عربية رافضة لعودة سوريا، وبعضها متحفظ، كما أن العقوبات الأمريكية وقانون قيصر الأمريكي ما زالت عائقا، ولهذا فلا تزال هناك أمور شائكة، وهو ما جعل الأمين العام لجامعة الدول يقول إن العودة مجرد بداية، وأيضا قال وزير خارجية الأردن إنها ستكون مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة، وتنظوي على تحديات، حيث أن العقوبات الامريكية تمثل إشكالية عربية، ومطلوب فيها حديث عربي مع واشنطن، خاصة أنها أبدت تحفظات على العودة، وهناك أمر آخر يتعلق بأن بعض الدول العربية الرافضة تم ترك الأمر لهم الأمر باتخاذ قرارات التطبيع بمنطق سيادي بحيث تبحث كل دول الامر وفق الاطار الزمني الخاص بها او بمبدأ الخطوة بخطوة وفقا لما ستتخذه سوريا من إجراءات تبعث من خلالها ما يطمئن العالم العربي".

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور عمر معربوني أن:

"عودة سوريا تمثل تحولا استرايجيا كبيرا يرتبط بأمن واستقرار المنطقة، وتحديدا أمن سوريا، ونحن الآن أمام واقع جديد ومقررات تاريخية، لكننا في بداية مسار إجرائي له أبعاد مشتركة مع الدول العربية، وستكون هذه العودة تدريجية، وسيكون على رأس هذا المسار قضية الإرهاب،ولن يمكن استكمال هذا المسار دون مصالحة تركية مع سوريا، لارتباط تركيا بدعم هذه الجماعات، فضلا عن ارتباط ملف العودة بالوجود الأمريكي المرتبط بالأكراد" متوقعا أن "المسائل المتعلقة بالعودة ستبدأ بالانتقال لمرحلة الترجمة الفعلية خلال قمة الرياض، وأعتقد أن الأسد سيتلقي دعوة لحضور القمة، وسنكون أمام إعلان واضح بأن مقررات الجامعة الاخيرة ستتوج بحضور الرئيس السوري، وسنكون بعدها أمام مسار طويل ومعقد، وأعتقد أن العرب سيساهمون خلاله برفد سوريا بما تحتاجه من إمكانيات لإعادة الإعمار والاستقرار".

إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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