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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الأسلحة-الروسية-الحديثة-تحبط-خطط-كييف-لشن-هجوم-مضاد-1076773875.html
وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد
وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد
أجبرت قنابل "التخطيط" الروسية كييف على إعادة النظر في خططها لشن هجوم مضاد، حسب إعلام غربي. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T05:38+0000
2023-05-08T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت صحيفة غربية: "يقدر المسؤولون الأوكرانيون أن الجيش الروسي يطلق ما لا يقل عن 20 قنبلة انزلاقية يوميًا. وبينما ينتظر العالم هجومًا مضادً للقوات الأوكرانية، بدأ المحللون الأوكرانيون والغربيون في التكهن بأن استخدام هذه الأسلحة قد يجبر كييف على إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة لتخطيطها العملياتي".واقتبست صحفية "تلغراف" عن يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الذي قال في مقابلة إن قنابل التخطيط (القنابل الإنزلاقية) تشكل "تهديدا خطيرا للغاية".في الأسابيع الأخيرة بدأ الطيران الروسي في استخدام القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة. حصلت الطائرات المقاتلة على فرصة لضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20230507/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1076745940.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد

05:38 GMT 08.05.2023
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik
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أجبرت قنابل "التخطيط" الروسية كييف على إعادة النظر في خططها لشن هجوم مضاد، حسب إعلام غربي.
وقالت صحيفة غربية: "يقدر المسؤولون الأوكرانيون أن الجيش الروسي يطلق ما لا يقل عن 20 قنبلة انزلاقية يوميًا. وبينما ينتظر العالم هجومًا مضادً للقوات الأوكرانية، بدأ المحللون الأوكرانيون والغربيون في التكهن بأن استخدام هذه الأسلحة قد يجبر كييف على إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة لتخطيطها العملياتي".
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
أمس, 07:45 GMT
واقتبست صحفية "تلغراف" عن يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الذي قال في مقابلة إن قنابل التخطيط (القنابل الإنزلاقية) تشكل "تهديدا خطيرا للغاية".

وقال إيغنات: "في الوقت الحالي، يستخدمون الطيران التكتيكي لتنفيذ مهام قتالية على طول الحدود والخط الأمامي والساحل البحري. في جميع هذه المناطق، يستخدمون القنابل الانزلاقية بشكل مكثف لمدة شهر تقريبًا".

في الأسابيع الأخيرة بدأ الطيران الروسي في استخدام القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة. حصلت الطائرات المقاتلة على فرصة لضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
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