https://sputnikarabic.ae/20230509/أسعار-النفط-تنخفض-بأكثر-من-1-بعد-تقرير-عن-أرباح-أرامكو-السعودية-1076815004.html
أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تقرير عن أرباح أرامكو السعودية
أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تقرير عن أرباح أرامكو السعودية
تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1%، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عقب صدور تقارير من شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بحسب بيانات التداول. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T09:10+0000
2023-05-09T09:10+0000
2023-05-09T09:10+0000
اقتصاد
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اعتبارًا من 11:32 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز لخام برنت بنسبة 1.35% إلى 75.98 دولارًا للبرميل، وعقود يونيو/حزيران الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.37% إلى 72.14 دولارًا.تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بعد إعلان النتائج المالية لأرامكو السعودية. وأعلنت الشركة في تقريرها عن انخفاض صافي الدخل الفصلي إلى 32 مليار دولار، بانخفاض 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.يمكن للمستثمرين أيضًا الانتباه إلى الإحصاءات الكلية من الصين، فاليوم الثلاثاء، أصدرت إدارة الجمارك بيانات عن الميزان التجاري للبلاد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان. وارتفعت صادرات الصين خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 2.5%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.3%. يتابع سوق النفط عن كثب الأداء الاقتصادي للصين حيث تعد واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم. يتوقع الكثيرون أن تعافي الاقتصاد الصيني بعد سياسة "صفر كوفيد" سيعزز الطلب على النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230410/أرامكو-السعودية-تعلن-عزمها-توريد-كامل-كميات-عقود-الخام-إلى-عملائها-في-آسيا-1075751824.html
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اقتصاد
أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تقرير عن أرباح أرامكو السعودية
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تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1%، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عقب صدور تقارير من شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بحسب بيانات التداول.
اعتبارًا من 11:32 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز لخام برنت بنسبة 1.35% إلى 75.98 دولارًا للبرميل، وعقود يونيو/حزيران الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.37% إلى 72.14 دولارًا.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بعد إعلان النتائج المالية لأرامكو السعودية. وأعلنت الشركة في تقريرها عن انخفاض صافي الدخل الفصلي إلى 32 مليار دولار، بانخفاض 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.
يمكن للمستثمرين أيضًا الانتباه إلى الإحصاءات الكلية من الصين، فاليوم الثلاثاء، أصدرت إدارة الجمارك بيانات عن الميزان التجاري للبلاد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان. وارتفعت صادرات الصين خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 2.5%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.3%. يتابع سوق النفط عن كثب الأداء الاقتصادي للصين حيث تعد واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم. يتوقع الكثيرون أن تعافي الاقتصاد الصيني بعد سياسة "صفر كوفيد" سيعزز الطلب على النفط.