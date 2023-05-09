https://sputnikarabic.ae/20230509/الدبابة-الأسطورية-تي-34-تفتتح-عرض-المعدات-العسكرية-في-الساحة-الحمراء-فيديو-1076813930.html
الدبابة الأسطورية "تي-34" تفتتح عرض المعدات العسكرية في الساحة الحمراء... فيديو
الدبابة الأسطورية "تي-34" تفتتح عرض المعدات العسكرية في الساحة الحمراء... فيديو
افتتحت الدبابة الأسطورية من عصر الحرب الوطنية العظمى "تي-34" عرض المعدات العسكرية في العرض العسكري المقام في الساحة الحمراء وسط موسكو احتفالا بيوم النصر على... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T08:51+0000
2023-05-09T08:51+0000
2023-05-09T08:51+0000
روسيا
رصد عسكري
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تولى القائد العام للقوات البرية أوليغ ساليوكوف كالعادة قيادة العرض، واستقبله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. كما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المشاركين في العرض.بداية، يمر العسكريون في الاحتفال على طول الرصف، ثم يليهم المعدات العسكرية.وشهدت الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى، الانتصار الروسي الذي وضع نهاية للحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها الملايين على يد النازية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدبابة الأسطورية "تي-34" تفتتح عرض المعدات العسكرية في الساحة الحمراء... فيديو
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افتتحت الدبابة الأسطورية من عصر الحرب الوطنية العظمى "تي-34" عرض المعدات العسكرية في العرض العسكري المقام في الساحة الحمراء وسط موسكو احتفالا بيوم النصر على النازية.
تولى القائد العام للقوات البرية أوليغ ساليوكوف كالعادة قيادة العرض، واستقبله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. كما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المشاركين في العرض.
بداية، يمر العسكريون في الاحتفال على طول الرصف، ثم يليهم المعدات العسكرية.
وشهدت الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى، الانتصار الروسي الذي وضع نهاية للحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها الملايين على يد النازية.