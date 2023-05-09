https://sputnikarabic.ae/20230509/الشرطة-الألمانية-تعيق-موكب-الفوج-الخالد-احتفالا-بعيد-النصر-1076832904.html

الشرطة الألمانية تعيق موكب "الفوج الخالد" احتفالا بعيد النصر

الشرطة الألمانية تعيق موكب "الفوج الخالد" احتفالا بعيد النصر

أوقفت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، المشاركين في الفوج الخالد احتفالا بعيد النصر على النازية عدة مرات. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T14:57+0000

2023-05-09T14:57+0000

2023-05-09T14:57+0000

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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن شرطة برلين أوقفت المشاركين في "الفوج الخالد" عدة مرات وهم في طريقهم إلى نصب تيرغارتن التذكاري. شارك أكثر من ألف شخص في الموكب، وساروا من بوابة براندنبورغ إلى النصب التذكاري للجنود السوفيت، الذين سقطوا في تيرغارتن.وأضاف المراسل: "في الطريق إلى النصب التذكاري، اصطف رجال الشرطة على جانبي الطريق وأمام العمود نفسه. وتم إيقاف المسيرة عدة مرات، بمساعدة مكبرات الصوت، محذرة من مسؤولية حمل و ارتداء الأعلام والرموز الروسية المحظورة، والتي لم يأخذها إلا القليل".وفي هذا العام، لم يسمح للمشاركين في "الفوج الخالد" بالصمت لمدة دقيقة أمام النصب التذكاري.وفي وقت سابق، وافقت الشرطة على مسيرة "الفوج الخالد" في 9 مايو/ أيار، ووعدت بمرافقته من بوابة براندنبورغ إلى النصب التذكاري للجنود السوفيت الذين سقطوا في تيرغارتن.ويعتبر الفوج الخالد "عمل وطني يقام في روسيا وعدد من البلدان القريبة والبعيدة في الخارج لتخليد ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى". وقد عُقد لأول مرة في 9 مايو 2012، في تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 أصبح في روسيا بالكامل.

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