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اندلاع حريق داخل محطة طاقة في أصفهان غربي إيران... فيديو
اندلاع حريق داخل محطة طاقة في أصفهان غربي إيران... فيديو
اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في محطة "عباسبور" للطاقة، غربي مدينة أصفهان الإيرانية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T19:30+0000
2023-05-09T19:30+0000
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وحسب وكالة "مهر"، قالت السلطات الإيرانية إن "الحريق اندلع عصر اليوم في أحد أبراج التبريد في محطة توليد الكهرباء في أصفهان".وأضافت أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق، ولم تقع إصابات.وتتكون محطة الطاقة الحرارية في أصفهان من 5 وحدات بطاقة توليد إجمالية تبلغ 830 ميغاوات. ويتصل برج التبريد الذي اشتعلت فيه النيران، بوحدة تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 320 ميغاوات.من جانبه، قال مدير محطة الكهرباء حسين أمنية، إن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الخطير سيُعلن عنها لاحقًا، بعد التحقيق في الأمر من قبل الجهات المعنية.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اندلاع حريق داخل محطة طاقة في أصفهان غربي إيران... فيديو

19:30 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat حريق يشتعل في صهريج الوقود في الزهراني، ميناء صيدا جنوبي لبنان، 11 أكتوبر 2021
 حريق يشتعل في صهريج الوقود في الزهراني، ميناء صيدا جنوبي لبنان، 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat
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اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في محطة "عباسبور" للطاقة، غربي مدينة أصفهان الإيرانية.
وحسب وكالة "مهر"، قالت السلطات الإيرانية إن "الحريق اندلع عصر اليوم في أحد أبراج التبريد في محطة توليد الكهرباء في أصفهان".
وأضافت أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق، ولم تقع إصابات.
وتتكون محطة الطاقة الحرارية في أصفهان من 5 وحدات بطاقة توليد إجمالية تبلغ 830 ميغاوات.
ويتصل برج التبريد الذي اشتعلت فيه النيران، بوحدة تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 320 ميغاوات.
من جانبه، قال مدير محطة الكهرباء حسين أمنية، إن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الخطير سيُعلن عنها لاحقًا، بعد التحقيق في الأمر من قبل الجهات المعنية.
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