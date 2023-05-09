https://sputnikarabic.ae/20230509/سلطنة-عمان-تسجل-فائضا-بالموازنة-بـ-450-مليون-ريال-في-الربع-الأول-من-2023-1076824145.html
سلطنة عمان تسجل فائضا بالموازنة بـ 450 مليون ريال في الربع الأول من 2023
سلطنة عمان تسجل فائضا بالموازنة بـ 450 مليون ريال في الربع الأول من 2023
سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي، فائضا ماليا بلغ 450 مليون ريال (1170 مليون دولار)، مقارنة بـ 357 مليون ريال (928.5 مليون... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:32+0000
2023-05-09T12:32+0000
2023-05-09T12:32+0000
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جاء ذلك وفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم الثلاثاء، نشرتها على موقعها الإلكتروني.وقالت الوزارة إن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعًا بنسبة 6% حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مسجلة نحو 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني (نحو 8.5 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.وعزت الارتفاع في الإيرادات العامة إلى ارتفاع إيرادات النفط والإيرادات الجارية التي شكلت نحو 53% و25% من إجمالي الإيرادات العامة.وأضافت أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 نحو مليارين و767 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 99 مليون ريال عُماني (257.5 مليون دولار) أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة المماثلة من عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230326/سلطنة-عمان-تعلن-طرح-3-مناطق-امتياز-للنفط-والغاز-لشركات-محلية-وعالمية-1075148263.html
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الأخبار, العالم العربي, اقتصاد, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن
الأخبار, العالم العربي, اقتصاد, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن
سلطنة عمان تسجل فائضا بالموازنة بـ 450 مليون ريال في الربع الأول من 2023
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سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي، فائضا ماليا بلغ 450 مليون ريال (1170 مليون دولار)، مقارنة بـ 357 مليون ريال (928.5 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.
جاء ذلك وفق نشرة الأداء المالي
الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم الثلاثاء، نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وقالت الوزارة إن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعًا بنسبة 6% حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مسجلة نحو 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني (نحو 8.5 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
وعزت الارتفاع في الإيرادات العامة إلى ارتفاع إيرادات النفط
والإيرادات الجارية التي شكلت نحو 53% و25% من إجمالي الإيرادات العامة.
وأضافت أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 نحو مليارين و767 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 99 مليون ريال عُماني (257.5 مليون دولار) أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة المماثلة من عام 2022.