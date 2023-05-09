https://sputnikarabic.ae/20230509/قوات-الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقصف-وتدمير-القصر-الجمهوري-القديم-1076830713.html
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف وتدمير القصر الجمهوري القديم
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف وتدمير القصر الجمهوري القديم
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف القصر الجمهوري القديم بالصواريخ، ما تسبب في تدميره. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:11+0000
2023-05-09T15:11+0000
2023-05-09T15:11+0000
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وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان، أن "قوات الجيش نفذت اليوم هجوما بالطيران على القصر الجمهوري القديم باستخدام صواريخ، ما أدى إلى تدميره".وأضافت، وفقا للبيان، أن هذا "الفعل الشنيع لن يمر مرور الكرام دون أن يجد الرد المناسب".كما اتهم البيان أيضا قوات الجيش "باستهداف عدد من المنشأت المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة، ما تسبب في إصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء". وأكدت قوات الدعم السريع في بيانها أن "هذا الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية".وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف وتدمير القصر الجمهوري القديم
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اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف القصر الجمهوري القديم بالصواريخ، ما تسبب في تدميره.
وذكرت قوات الدعم السريع
، في بيان، أن "قوات الجيش نفذت اليوم هجوما بالطيران على القصر الجمهوري القديم باستخدام صواريخ، ما أدى إلى تدميره".
وأضافت، وفقا للبيان، أن هذا "الفعل الشنيع لن يمر مرور الكرام دون أن يجد الرد المناسب".
كما اتهم البيان أيضا قوات الجيش "باستهداف عدد من المنشأت المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة، ما تسبب في إصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء".
وأكدت قوات الدعم السريع في بيانها أن "هذا الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية".
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.