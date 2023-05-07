https://sputnikarabic.ae/20230507/السودان-ارتفاع-حصيلة-القتلى-جراء-الاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-إلى-481-1076772165.html

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 481

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 481

أعلنت نقابة أطباء السودان، يوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إلى 481 قتيلا و2564 إصابة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T23:56+0000

2023-05-07T23:56+0000

2023-05-07T23:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت نقابة أطباء السودان، في بيان، "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ481 حالة وفاة، و2564 حالة إصابة".كانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت ليل الأحد، بدء ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو/أيار الجاري.وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضا مناقشة الاجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ، وفقا للخارجية السعودية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230507/السعودية-طرفا-النزاع-السوداني-ناقشا-إجراءات-أمنية-لتسهيل-وصول-المساعدات-الإنسانية-1076771707.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, لجنة أطباء السودان المركزية, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني