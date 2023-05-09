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https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-الخارجية-التركي-يبحث-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-خلال-زيارته-لروسيا-1076828246.html
وزير الخارجية التركي يبحث تطبيع العلاقات مع سوريا خلال زيارته لروسيا
وزير الخارجية التركي يبحث تطبيع العلاقات مع سوريا خلال زيارته لروسيا
يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته المرتقبة لروسيا، مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T13:38+0000
2023-05-09T13:38+0000
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ووفقا لبيان الخارجية التركية، من المقرر أن يقوم جاويش أوغلو بزيارة روسيا خلال يومي 9 و10 مايو/ أيار.وأضاف البيان أن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، الذي سيعقد غدًا الأربعاء في موسكو.وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي يعتزم مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية والقضايا الإنسانية، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا.كما أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يعقد الوزير التركي عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع.يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عامًا، بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره السوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قُطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

وزير الخارجية التركي يبحث تطبيع العلاقات مع سوريا خلال زيارته لروسيا

13:38 GMT 09.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . POOL
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يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته المرتقبة لروسيا، مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
ووفقا لبيان الخارجية التركية، من المقرر أن يقوم جاويش أوغلو بزيارة روسيا خلال يومي 9 و10 مايو/ أيار.
وأضاف البيان أن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، الذي سيعقد غدًا الأربعاء في موسكو.
الرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي يعتزم مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية والقضايا الإنسانية، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا.
كما أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يعقد الوزير التركي عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع.
يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عامًا، بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره السوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قُطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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