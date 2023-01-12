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https://sputnikarabic.ae/20230112/الأسد-يؤكد-ضرورة-التنسيق-مع-روسيا-لكي-تكون-اللقاءات-مع-تركيا-مثمرة-1072206948.html
الأسد يؤكد ضرورة التنسيق مع روسيا لكي تكون اللقاءات مع تركيا "مثمرة"
الأسد يؤكد ضرورة التنسيق مع روسيا لكي تكون اللقاءات مع تركيا "مثمرة"
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اللقاءات الثلاثية السورية الروسية التركية يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T16:14+0000
2023-01-12T16:14+0000
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ووفقا لبيان الرئاسة السورية، جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في دمشق، اليوم الخميس.وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين.كما بحثا أيضا الأوضاع الإقليمية والدولية.وبدوره، أشار لافرنتييف إلى ضرورة استثمار التطورات المتسارعة في العالم، مشيرا إلى أن بلاده تقيم إيجابيا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا.وأضاف أن موسكو ترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأسد يؤكد ضرورة التنسيق مع روسيا لكي تكون اللقاءات مع تركيا "مثمرة"

16:14 GMT 12.01.2023
© Photo / الرئاسة السوريةالرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Photo / الرئاسة السورية
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أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اللقاءات الثلاثية السورية الروسية التركية يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو.
ووفقا لبيان الرئاسة السورية، جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في دمشق، اليوم الخميس.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين.
كما بحثا أيضا الأوضاع الإقليمية والدولية.
وتطرق الطرفان إلى اللقاءات مع تركيا، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.
وبدوره، أشار لافرنتييف إلى ضرورة استثمار التطورات المتسارعة في العالم، مشيرا إلى أن بلاده تقيم إيجابيا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا.
وأضاف أن موسكو ترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية.
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