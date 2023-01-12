الأسد يؤكد ضرورة التنسيق مع روسيا لكي تكون اللقاءات مع تركيا "مثمرة"
© Photo / الرئاسة السوريةالرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
© Photo / الرئاسة السورية
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اللقاءات الثلاثية السورية الروسية التركية يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو.
ووفقا لبيان الرئاسة السورية، جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في دمشق، اليوم الخميس.
التقى الرئيس بشار الأسد ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له وجرى الحديث بين الجانبين حول مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. pic.twitter.com/MdRjKl35pr— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) January 12, 2023
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين.
كما بحثا أيضا الأوضاع الإقليمية والدولية.
وتطرق الطرفان إلى اللقاءات مع تركيا، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.
وبدوره، أشار لافرنتييف إلى ضرورة استثمار التطورات المتسارعة في العالم، مشيرا إلى أن بلاده تقيم إيجابيا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا.
وأضاف أن موسكو ترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية.
15 ديسمبر 2022, 10:11 GMT