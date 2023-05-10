عربي
https://sputnikarabic.ae/20230510/انطلاق-اجتماع-رفيع-المستوى-بشأن-صفقة-الحبوب-في-إسطنبول--1076884582.html
انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء اجتماع رفيع المستوى في اسطنبول في شكل رباعي، لمناقشة تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T14:55+0000
2023-05-10T14:55+0000
حبوب
روسيا
أخبار تركيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg
بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول.وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، قال وزير الدفاع، خلوصي أكار: "بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول. نحن نواصل المفاوضات حتى لا ينقطع هذا العمل وللحفاظ على الاستقرار".وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.و الجزء الثاني - مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط "روسيلخزبنك" بسويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، واستعادة خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي- أوديسا" وعدد من التدابير الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230510/بيسكوف-بشأن-مفاوضات-صفقة-الحبوب-العمل-مستمر-وموقف-روسيا-معروف-1076871912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1993_1920x0_80_0_0_8ba568ef6388f37ad6df1cb52810c726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حبوب, روسيا, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حبوب, روسيا, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول

14:55 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء اجتماع رفيع المستوى في اسطنبول في شكل رباعي، لمناقشة تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.
بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول.
وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، قال وزير الدفاع، خلوصي أكار: "بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول. نحن نواصل المفاوضات حتى لا ينقطع هذا العمل وللحفاظ على الاستقرار".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
بيسكوف: بشأن مفاوضات "صفقة الحبوب" العمل مستمر وموقف روسيا معروف
11:35 GMT
وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
و الجزء الثاني - مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط "روسيلخزبنك" بسويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، واستعادة خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي- أوديسا" وعدد من التدابير الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала