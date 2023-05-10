https://sputnikarabic.ae/20230510/انطلاق-اجتماع-رفيع-المستوى-بشأن-صفقة-الحبوب-في-إسطنبول--1076884582.html
انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء اجتماع رفيع المستوى في اسطنبول في شكل رباعي، لمناقشة تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T14:55+0000
2023-05-10T14:55+0000
2023-05-10T14:55+0000
حبوب
روسيا
أخبار تركيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول.وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، قال وزير الدفاع، خلوصي أكار: "بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول. نحن نواصل المفاوضات حتى لا ينقطع هذا العمل وللحفاظ على الاستقرار".وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.و الجزء الثاني - مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط "روسيلخزبنك" بسويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، واستعادة خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي- أوديسا" وعدد من التدابير الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230510/بيسكوف-بشأن-مفاوضات-صفقة-الحبوب-العمل-مستمر-وموقف-روسيا-معروف-1076871912.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حبوب, روسيا, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حبوب, روسيا, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء اجتماع رفيع المستوى في اسطنبول في شكل رباعي، لمناقشة تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.
بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول.
وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، قال وزير الدفاع، خلوصي أكار: "بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد "صفقة الحبوب" في إسطنبول. نحن نواصل المفاوضات حتى لا ينقطع هذا العمل وللحفاظ على الاستقرار".
وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
و الجزء الثاني - مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط "روسيلخزبنك" بسويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، واستعادة خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي- أوديسا" وعدد من التدابير الأخرى.