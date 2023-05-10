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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/تقرير-يكشف-أن-روسيا-من-بين-أبرز-الدول-من-حيث-تباطؤ-التضخم-في-العالم-1076848079.html
تقرير يكشف أن روسيا من بين أبرز الدول من حيث تباطؤ التضخم في العالم
تقرير يكشف أن روسيا من بين أبرز الدول من حيث تباطؤ التضخم في العالم
كشفت تقارير اقتصادية أن روسيا باتت من الدول المتقدمة في العالم من حيث تباطؤ معدلات التضخم المالي، حيث أظهرت ديناميكية ايجابية إلى جانب دولة البحرين التي سجلت... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T07:19+0000
2023-05-10T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اقتصاد
روسيا
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وبحسب التقرير شمل التضخم في أوائل الربيع حوالي 102 دولة وكانت أبرز التراجعات في جنوب السودان (بانخفاض 12.1 نقطة مئوية) وغانا (بانخفاض 7.8 نقطة مئوية) وروسيا (بانخفاض 7.5 نقطة مئوية) وبيلاروسيا (بانخفاض 5.7 نقطة مئوية) وزيمبابوي وتركيا (بنسبة 4.7 نقطة مئوية).وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار في آذار /مارس في 34 دولة، بينها في لبنان (74.2 نقطة مئوية) وكذلك ارتفع التضخم بشكل ملحوظ في بوروندي (بنسبة 4.6 نقطة مئوية) وباكستان (3.9 نقاط مئوية) وإثيوبيا (2.2 نقطة مئوية).كما استمر نمو الأسعار دون تغيير في أوائل الربيع في أربعة بلدان: منغوليا وتيمور الشرقية وكينيا وناميبيا.وبحسب دراسة أعدتها وكالة "سبوتنيك"، على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة كشفت أن روسيا احتلت المرتبة 102 من حيث نمو الأسعار بين جميع دول العالم، في حين أن معدل التضخم المنخفض في أوروبا كان فقط في ثلاث دول أخرى إسبانيا وليختنشتاين وسويسرا.
https://sputnikarabic.ae/20230507/روسيا-بين-أكبر-10-اقتصادات-في-العالم-للمرة-الأولى-منذ-2014-1076743958.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

تقرير يكشف أن روسيا من بين أبرز الدول من حيث تباطؤ التضخم في العالم

07:19 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Alexei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Alexei Kudenko
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كشفت تقارير اقتصادية أن روسيا باتت من الدول المتقدمة في العالم من حيث تباطؤ معدلات التضخم المالي، حيث أظهرت ديناميكية ايجابية إلى جانب دولة البحرين التي سجلت انكماشا بنسبة 0.1%.
وبحسب التقرير شمل التضخم في أوائل الربيع حوالي 102 دولة وكانت أبرز التراجعات في جنوب السودان (بانخفاض 12.1 نقطة مئوية) وغانا (بانخفاض 7.8 نقطة مئوية) وروسيا (بانخفاض 7.5 نقطة مئوية) وبيلاروسيا (بانخفاض 5.7 نقطة مئوية) وزيمبابوي وتركيا (بنسبة 4.7 نقطة مئوية).
ناطحات سحاب المجمع الاقتصادي موسكفا سيتي (موسكو سيتي) وسط العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
روسيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم للمرة الأولى منذ 2014
7 مايو, 06:11 GMT
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار في آذار /مارس في 34 دولة، بينها في لبنان (74.2 نقطة مئوية) وكذلك ارتفع التضخم بشكل ملحوظ في بوروندي (بنسبة 4.6 نقطة مئوية) وباكستان (3.9 نقاط مئوية) وإثيوبيا (2.2 نقطة مئوية).
كما استمر نمو الأسعار دون تغيير في أوائل الربيع في أربعة بلدان: منغوليا وتيمور الشرقية وكينيا وناميبيا.
وبحسب دراسة أعدتها وكالة "سبوتنيك"، على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة كشفت أن روسيا احتلت المرتبة 102 من حيث نمو الأسعار بين جميع دول العالم، في حين أن معدل التضخم المنخفض في أوروبا كان فقط في ثلاث دول أخرى إسبانيا وليختنشتاين وسويسرا.
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