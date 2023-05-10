https://sputnikarabic.ae/20230510/جبهة-النصرة-تشن-هجوما-بالطيران-المسير-على-ملعب-في-ريف-حماة-1076888496.html
"جبهة النصرة" تشن هجوما بالطيران المسير على ملعب في ريف حماة
"جبهة النصرة" تشن هجوما بالطيران المسير على ملعب في ريف حماة
شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجوما بطائرة مسيّرة على ملعب لكرة القدم أثناء إقامة دوري محلّي لطلبة المدارس. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T17:22+0000
2023-05-10T17:22+0000
2023-05-10T17:22+0000
ريف حماة
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/04/1049755358_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_281eea9eb1f757ce09fdccb2d83af272.jpg
وقال مراسل سبوتنيك في حماة، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب (المحظورة في روسيا ودول أخرى)، قاموا باستهداف ملعب كرة القدم لبلدة "شطحة" في ريف حماة الشمالي الغربي، بواسطة طائرة مسيرة مذخرة.أحد اهالي البلدة قال لـ "سبوتنيك": أثناء حضور الأهالي للبطولة المدرسية المقامة في ملعب بلدة "شطحة"، تفاجأنا بطائرة مسيرة مذخرة استهدفت الملعب بقذائف صاروخية سقطت في محيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.وأكد المصدر: "الحمد لله، لم يسفر الهجوم عن إصابات تذكر في صفوف الحضور واللاعبين"، مؤكدًا أن القذائف سقطت في منطقة خالية تماما.وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها المجموعات المسلحة مثل هذه الطائرات المسيرة المذخرة، في استهداف القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس بين ريفي إدلب وحماة، إذ تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط العديد منها عبر التعامل معها بالمضادات الأرضية، فيما تمكن بعضها من الوصول إلى هدفه في بعض الأحيان.وتقوم "جبهة النصرة" بتعديل هذه الطائرات المسيرة بعد إدخالها من الأراضي التركية، ويقوم على هذه العملية فنيين من جنسيات أجنبية يعمدون إلى تذخيرها بقذائف أو قنابل صغيرة شديدة الانفجار.
ريف حماة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/04/1049755358_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_cc5eadb5ab8e72747306ddb4379ab8fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ريف حماة, أخبار سوريا اليوم
ريف حماة, أخبار سوريا اليوم
"جبهة النصرة" تشن هجوما بالطيران المسير على ملعب في ريف حماة
تابعنا عبر
شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجوما بطائرة مسيّرة على ملعب لكرة القدم أثناء إقامة دوري محلّي لطلبة المدارس.
وقال مراسل سبوتنيك في حماة، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب (المحظورة في روسيا ودول أخرى)، قاموا باستهداف ملعب كرة القدم لبلدة "شطحة" في ريف حماة الشمالي الغربي، بواسطة طائرة مسيرة مذخرة.
أحد اهالي البلدة قال لـ "سبوتنيك": أثناء حضور الأهالي للبطولة المدرسية المقامة في ملعب بلدة "شطحة"، تفاجأنا بطائرة مسيرة مذخرة استهدفت الملعب بقذائف صاروخية سقطت في محيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.
وأكد المصدر: "الحمد لله، لم يسفر الهجوم عن إصابات تذكر في صفوف الحضور واللاعبين"، مؤكدًا أن القذائف سقطت في منطقة خالية تماما.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها المجموعات المسلحة مثل هذه الطائرات المسيرة المذخرة، في استهداف القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس بين ريفي إدلب وحماة، إذ تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط العديد منها عبر التعامل معها بالمضادات الأرضية، فيما تمكن بعضها من الوصول إلى هدفه في بعض الأحيان.
وتقوم "جبهة النصرة" بتعديل هذه الطائرات المسيرة بعد إدخالها من الأراضي التركية، ويقوم على هذه العملية فنيين من جنسيات أجنبية يعمدون إلى تذخيرها بقذائف أو قنابل صغيرة شديدة الانفجار.