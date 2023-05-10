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https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-ترفع-حظر-الطيران-لشركاتها-إلى-جورجيا-وتلغي-نظام-التأشيرات-1076869286.html
روسيا تستأنف الرحلات الجوية وتلغي نظام التأشيرات مع جورجيا
روسيا تستأنف الرحلات الجوية وتلغي نظام التأشيرات مع جورجيا
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما رفع بموجبه حظر الرحلات الجوية للشركات الروسية إلى جورجيا، كما وألغى نظام التأشيرة مع هذا البلد. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:24+0000
2023-05-10T11:39+0000
روسيا
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وجاء في المرسوم "اعتبار مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 21 يونيو 2019 المتعلق بإلغاء حظر الطيران بين روسيا وجورجيا لشركات الطيران الروسية ملغيا".وأضاف المرسوم " تقرر بأنه اعتباراً من 15 مايو 2023 يستطيع مواطنو جورجيا السفر من والى روسيا بدون تأشيرة، مستخدمين بذلك وثائق إثبات الشخصية".وبحسب وزارة النقل الروسية ستقوم الخطوط الجوية الروسية بتسيير سبع رحلات مباشرة أسبوعيا من موسكو إلى تبليسي ذهابا وإياباً، موضحة أن "الرحلات ستنظم على متن طائرات إنتاج محلي".وتوترت العلاقات بين البلدين بعد اندلاع الاحتجاجات في تبليسي في يونيو 2019 على زيارة نواب روس حضروا مؤتمرًا دوليًا حول الأرثوذكسية. وبسبب الأحداث وبموجب مرسوم من بوتين، مُنعت شركات الطيران الروسية مؤقتًا من السفر إلى جورجيا اعتبارًا من 8 يوليو 2019.
https://sputnikarabic.ae/20230414/لافروف-روسيا-تأخذ-بالاعتبار-محاولات-الغرب-تشكيل-جبهة-ثانية-في-جورجيا-ومولدوفا-1075900005.html
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روسيا

روسيا تستأنف الرحلات الجوية وتلغي نظام التأشيرات مع جورجيا

11:24 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 10.05.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما رفع بموجبه حظر الرحلات الجوية للشركات الروسية إلى جورجيا، كما وألغى نظام التأشيرة مع هذا البلد.
وجاء في المرسوم "اعتبار مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 21 يونيو 2019 المتعلق بإلغاء حظر الطيران بين روسيا وجورجيا لشركات الطيران الروسية ملغيا".

وأضاف المرسوم " تقرر بأنه اعتباراً من 15 مايو 2023 يستطيع مواطنو جورجيا السفر من والى روسيا بدون تأشيرة، مستخدمين بذلك وثائق إثبات الشخصية".
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وبحسب وزارة النقل الروسية ستقوم الخطوط الجوية الروسية بتسيير سبع رحلات مباشرة أسبوعيا من موسكو إلى تبليسي ذهابا وإياباً، موضحة أن "الرحلات ستنظم على متن طائرات إنتاج محلي".
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد اندلاع الاحتجاجات في تبليسي في يونيو 2019 على زيارة نواب روس حضروا مؤتمرًا دوليًا حول الأرثوذكسية. وبسبب الأحداث وبموجب مرسوم من بوتين، مُنعت شركات الطيران الروسية مؤقتًا من السفر إلى جورجيا اعتبارًا من 8 يوليو 2019.
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