لوحات لفنان تركي أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي

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الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو/أيار 2023.

من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحدي وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.