لوحات لفنان تركي أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي
الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو/أيار 2023.
من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحدي وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو/أيار 2023.
من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحدي وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "أحلام الطبيعة - مناظر طبيعية توليدية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "أحلام الطبيعة - مناظر طبيعية توليدية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.
من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.
من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.
من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.
من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.
الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.