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https://sputnikarabic.ae/20230510/لوحات-أنشأها-الذكاء-الاصطناعي-لفنان-تركي-1076872853.html
لوحات لفنان تركي أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي
لوحات لفنان تركي أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي
معرض فريد من نوعه فتح أبوابه أمام الزوار في متحف كونستبالاست للفنون الألماني في دوسلدورف. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:40+0000
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يشاهدون زوار متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف معرضًا بعنوان: "أحلام الطبيعة - المناظر الطبيعية التوليدية"ـ للفنان التركي رفيق أناضول.واستخدم الفنان التركي، رفيق أناضول، في عمله الفني إطار عمل التعلم الآلي للسماح للذكاء الاصطناعي، حيث استخدم 1.3 مليون صورة للمتنزهات الوطنية والعجائب الطبيعية تم التقاطها وتسجيلها بواسطة محطة الفضاء الدولية (ISS) وتلسكوبات "هابل" الفضائي بالإضافة إلى مرصد "ماغدالينا ريدج" (MRO)، لإنشاء عمل فني حيث تصبح البيانات غير المرئية مرئية، وتقدّم للعين البشرية سردًا جديدًا للعالم الرقمي.قد يعجبك أيضا - المدن الروسية بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
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фото, صور, أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
фото, صور, أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لوحات لفنان تركي أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي

12:40 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 10.05.2023)
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معرض فريد من نوعه فتح أبوابه أمام الزوار في متحف كونستبالاست للفنون الألماني في دوسلدورف.
يشاهدون زوار متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف معرضًا بعنوان: "أحلام الطبيعة - المناظر الطبيعية التوليدية"ـ للفنان التركي رفيق أناضول.
واستخدم الفنان التركي، رفيق أناضول، في عمله الفني إطار عمل التعلم الآلي للسماح للذكاء الاصطناعي، حيث استخدم 1.3 مليون صورة للمتنزهات الوطنية والعجائب الطبيعية تم التقاطها وتسجيلها بواسطة محطة الفضاء الدولية (ISS) وتلسكوبات "هابل" الفضائي بالإضافة إلى مرصد "ماغدالينا ريدج" (MRO)، لإنشاء عمل فني حيث تصبح البيانات غير المرئية مرئية، وتقدّم للعين البشرية سردًا جديدًا للعالم الرقمي.
© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض &quot;رفيق أناضول. هلوسة آلية&quot; في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض &quot;رفيق أناضول. هلوسة آلية&quot; في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون منحوتات البيانات المتدفقة في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

© AP Photo / John Minchillo

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو/أيار 2023.

من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحدي وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض &quot;غير خاضع للإشراف&quot; في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو/أيار 2023.من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحدي وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / John Minchillo

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو/أيار 2023.

من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحدي وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.

© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "أحلام الطبيعة - مناظر طبيعية توليدية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض &quot;أحلام الطبيعة - مناظر طبيعية توليدية&quot; في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "أحلام الطبيعة - مناظر طبيعية توليدية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

© AP Photo / John Minchillo

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.

من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض &quot;غير خاضع للإشراف&quot; في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / John Minchillo

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.

من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.

© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض &quot;رفيق أناضول. هلوسة آلية&quot; في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

© AP Photo / John Minchillo

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.

من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض &quot;غير خاضع للإشراف&quot; في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / John Minchillo

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "غير خاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك، الولايات المتحدة 11 مايو 2023.

من المفترض أن يكون هذا العرض الجديد، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحديا وصورة مثيرة تدعو المجموعة المرموقة لمتحف مدينة نيويورك للتفكر.

© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض &quot;رفيق أناضول. هلوسة آلية&quot; في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Martin Meissner

الزوار يشاهدون عرضا فنيا في معرض "رفيق أناضول. هلوسة آلية" في متحف كونستبالاست للفنون في دوسلدورف، ألمانيا 2 مايو 2023.

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