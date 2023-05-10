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https://sputnikarabic.ae/20230510/مشاهد-مؤثرة-للحظة-العثور-على-امرأة-تاهت-في-غابة-لـ5-أيام-فيديو--1076881047.html
مشاهد مؤثرة للحظة العثور على امرأة تاهت في غابة لـ5 أيام... فيديو
مشاهد مؤثرة للحظة العثور على امرأة تاهت في غابة لـ5 أيام... فيديو
تم إنقاذ سيدة أسترالية تدعى ليليان إيب، بعد أن رصدتها مروحية تابعة للشرطة بعد 5 أيام من فقدانها، إثر تعطل سيارتها في البرد في مرتفعات ألباين في أستراليا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T13:30+0000
2023-05-10T13:35+0000
مجتمع
غابات
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وأفادت الشرطة: "كان الجناح الجوي يجري عملية مسح للتضاريس الجبلية عندما رصدوا سيارة ليليان في نهاية طريق ترابي. والسائل الوحيد الذي تناولته ليليان، كان زجاجة نبيذ اشترتها كهدية لأمها".وقالت ليليان، عند العثور عليها: "يا إلهي. وأول ما جاء في ذهني هو الماء والسيجارة. الشكر للرب أن الشرطية كانت تدخن سيجارة".
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غابات, نادي الفيديو
غابات, نادي الفيديو

مشاهد مؤثرة للحظة العثور على امرأة تاهت في غابة لـ5 أيام... فيديو

13:30 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 13:35 GMT 10.05.2023)
© AFP 2023 / CRISTINA ALDEHUELAإحدى غابات غانا
إحدى غابات غانا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / CRISTINA ALDEHUELA
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تم إنقاذ سيدة أسترالية تدعى ليليان إيب، بعد أن رصدتها مروحية تابعة للشرطة بعد 5 أيام من فقدانها، إثر تعطل سيارتها في البرد في مرتفعات ألباين في أستراليا.
وأفادت الشرطة: "كان الجناح الجوي يجري عملية مسح للتضاريس الجبلية عندما رصدوا سيارة ليليان في نهاية طريق ترابي. والسائل الوحيد الذي تناولته ليليان، كان زجاجة نبيذ اشترتها كهدية لأمها".
وقالت ليليان، عند العثور عليها: "يا إلهي. وأول ما جاء في ذهني هو الماء والسيجارة. الشكر للرب أن الشرطية كانت تدخن سيجارة".
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