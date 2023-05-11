https://sputnikarabic.ae/20230511/استهداف-همر-بعبوة-ناسفة-شرقي-سوريا-يودي-بـ4-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-1076927900.html
استهداف "همر" بعبوة ناسفة شرقي سوريا يودي بـ4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي
استهداف "همر" بعبوة ناسفة شرقي سوريا يودي بـ4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي
قُتل أربعة مسلحين موالين للجيش الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة "همر" كانوا يستقلونها في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T17:30+0000
2023-05-11T17:30+0000
2023-05-11T17:30+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
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وبحسب مصادر محلية تحدثت لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، فإن عربة "همر" انفجرت خلال قيامها بدورية عسكرية في الشارع الرئيسي لبلدة الباغوز، ما أدى إلى مقتل 4 مسلحين من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، كانوا داخلها.وأضافت المصادر: فور الانفجار، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا لقوات "قسد" بمساندة من طيران الاحتلال الأمريكي الذي حلق فوق البلدة.وكشفت المصادر أن القوات الأمريكية والمسلحين الموالين لها، كانوا قد قاموا بتكثيف دورياتهم خلال الفترة الماضية دون معرفة الأسباب.وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا فوضى كبيرة في انتشار السلاح بين المدنيين والمسلحين الموالين لها على حد سواء، حيث شهدت بلدات الريف الشرقي لدير الزور سقوط أكثر من 5 أشخاص بين قتيل وجريح في اقتتال عشائري قبل يومين.وتتمع بلدة الباغوز بأهمية استراتيجية فهي مرتفعة وتطل على قرى الريف الشرقي، وقد قامت قوات "قسد" بوضع نقاط عسكرية لها في البلدة التي شهدت آخر معارك قوات الاحتلال الأمريكي مع تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا).وخلال معركته المزعومة مع التنظيم الإرهابي في الباغوز عام 2018، ارتكب الجيش الأمريكي مجزرة مروعة بحق سكانها المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 200 مدني، جراء القوة الغاشمة التي استخدمها لمهاجمة خلايا لـ"داعش" كانت تتحصن في أحد أحيائها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, قسد
استهداف "همر" بعبوة ناسفة شرقي سوريا يودي بـ4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي
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قُتل أربعة مسلحين موالين للجيش الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة "همر" كانوا يستقلونها في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، فإن عربة "همر" انفجرت خلال قيامها بدورية عسكرية في الشارع الرئيسي لبلدة الباغوز، ما أدى إلى مقتل 4 مسلحين من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، كانوا داخلها.
وأضافت المصادر: فور الانفجار، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا لقوات "قسد" بمساندة من طيران الاحتلال الأمريكي الذي حلق فوق البلدة.
وكشفت المصادر أن القوات الأمريكية والمسلحين الموالين لها، كانوا قد قاموا بتكثيف دورياتهم خلال الفترة الماضية دون معرفة الأسباب.
وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا فوضى كبيرة في انتشار السلاح بين المدنيين والمسلحين الموالين لها على حد سواء، حيث شهدت بلدات الريف الشرقي لدير الزور سقوط أكثر من 5 أشخاص بين قتيل وجريح في اقتتال عشائري قبل يومين.
وتتمع بلدة الباغوز بأهمية استراتيجية فهي مرتفعة وتطل على قرى الريف الشرقي، وقد قامت قوات "قسد" بوضع نقاط عسكرية لها في البلدة التي شهدت آخر معارك قوات الاحتلال الأمريكي مع تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا).
وخلال معركته المزعومة مع التنظيم الإرهابي في الباغوز عام 2018، ارتكب الجيش الأمريكي مجزرة مروعة بحق سكانها المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 200 مدني، جراء القوة الغاشمة التي استخدمها لمهاجمة خلايا لـ"داعش" كانت تتحصن في أحد أحيائها.