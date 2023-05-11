https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html
الصحة العالمية: أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان
الصحة العالمية: أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن هناك أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T16:04+0000
2023-05-11T16:04+0000
2023-05-11T16:04+0000
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وحذر جيبريسوس، في تصريحات نشرتها المنظمة على "تويتر"، من أن ملايين الأطفال والسيدات الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد.وأضاف أن إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء تتراجع في ظل القصف المستمر.وأشار غيبريسوس إلى أن 70% من المنشآت الصحية في المناطقة المتأثرة بالقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع خرجت عن الخدمة.وتابع: "لقد تمكنا من إيصال كمية كبيرة من الإمدادات إلى بورتسودان، ولكن ما لم يكن بالإمكان توزيع هذه الإمدادات على المرافق الصحية، فلا فائدة منها". وأكد أن إنشاء طرق آمنة للمساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية. لكن الحل النهائي هو السلام.كما وجه مدير منظمة الصحة العالمية الشكر لحكومات تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان على الترحيب باللاجئين من السودان، لافتا إلى أن المنظمة تدعم هذه البلدان لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الصحة العالمية: أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان
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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن هناك أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان.
وحذر جيبريسوس، في تصريحات نشرتها المنظمة على "تويتر"، من أن ملايين الأطفال والسيدات
الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأضاف أن إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء تتراجع في ظل القصف المستمر.
وأشار غيبريسوس إلى أن 70% من المنشآت الصحية في المناطقة المتأثرة بالقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع
خرجت عن الخدمة.
وتابع: "لقد تمكنا من إيصال كمية كبيرة من الإمدادات إلى بورتسودان، ولكن ما لم يكن بالإمكان توزيع هذه الإمدادات على المرافق الصحية، فلا فائدة منها".
وأكد أن إنشاء طرق آمنة للمساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية. لكن الحل النهائي هو السلام.
كما وجه مدير منظمة الصحة العالمية الشكر لحكومات تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان على الترحيب باللاجئين من السودان
، لافتا إلى أن المنظمة تدعم هذه البلدان لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.