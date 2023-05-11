https://sputnikarabic.ae/20230511/العراق-يبلغ-تركيا-باستئناف-تصدير-النفط-بدءا-من-السبت-المقبل-1076930080.html

العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل

العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها أبلغت تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ "جيهان" التركي بدءا من يوم السبت المقبل. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T20:15+0000

2023-05-11T20:15+0000

2023-05-11T20:15+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

العالم

العالم العربي

الأخبار

أخبار كردستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0e/1062234743_0:305:3073:2033_1920x0_80_0_0_aae17806e6cf9190f86ab4884c26e753.jpg

بغداد - سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إنه تم "إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي (ميناء جيهان)".وأوضح الوزير العراقي أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو/أيار الجاري".وأشار عبد الغني إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية".وكانت محكمة تحكيم دولية، قد قضت في 25 آذار/مارس الماضي، بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973.

https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-الخسائر-التي-يتكبدها-العراق-نتيجة-توقف-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا؟-1076884321.html

العراق

أخبار كردستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار كردستان