العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها أبلغت تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ "جيهان" التركي بدءا من يوم السبت المقبل.
بغداد - سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إنه تم "إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي (ميناء جيهان)".
وأوضح الوزير العراقي أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو/أيار الجاري".
وأوضح الوزير العراقي أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو/أيار الجاري".
وأشار عبد الغني إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية".
وكانت محكمة تحكيم دولية، قد قضت في 25 آذار/مارس الماضي، بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973.
وكانت محكمة تحكيم دولية، قد قضت في 25 آذار/مارس الماضي، بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973.