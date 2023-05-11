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https://sputnikarabic.ae/20230511/العراق-يبلغ-تركيا-باستئناف-تصدير-النفط-بدءا-من-السبت-المقبل-1076930080.html
العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل
العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها أبلغت تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ "جيهان" التركي بدءا من يوم السبت المقبل. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T20:15+0000
2023-05-11T20:15+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إنه تم "إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي (ميناء جيهان)".وأوضح الوزير العراقي أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو/أيار الجاري".وأشار عبد الغني إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية".وكانت محكمة تحكيم دولية، قد قضت في 25 آذار/مارس الماضي، بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار كردستان
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار كردستان

العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل

20:15 GMT 11.05.2023
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها أبلغت تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ "جيهان" التركي بدءا من يوم السبت المقبل.
بغداد - سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إنه تم "إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي (ميناء جيهان)".

وأوضح الوزير العراقي أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو/أيار الجاري".
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وأشار عبد الغني إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية".

وكانت محكمة تحكيم دولية، قد قضت في 25 آذار/مارس الماضي، بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973.
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