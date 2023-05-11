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القوات الروسية تسقط طائرة "سو 25" و12 مسيرة أوكرانية
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-سو-25-و12-مسيرة-أوكرانية-1076914596.html
القوات الروسية تسقط طائرة "سو 25" و12 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط طائرة "سو 25" و12 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنطمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو 25" و12 طائرة دون طيار. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T11:59+0000
2023-05-11T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تشيرفوني ماياك في مقاطعة خيرسون، وتم اعتراض 12 صاروخا من طراز "هيمارس".وأضاف البيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية 12 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه.وأفادت الوزارة في البيان: "منذ بدء العملية الخاصة، تم تدمير 421 طائرة عسكرية أوكرانية، 230 طائرة هليكوبتر، 4074 طائرة دون طيار، 421 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، 9099 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1098 راجمة صواريخ، 4787 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10124 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230511/المدفعية-الروسية-تدك-مستودعا-أوكرانيا-لصواريخ-أولخا-وتدمره-بمن-فيه---1076910376.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط طائرة "سو 25" و12 مسيرة أوكرانية

11:59 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 11.05.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الهجومية "سو-25 إس إم3" خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا
المقاتلة الهجومية سو-25 إس إم3 خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنطمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو 25" و12 طائرة دون طيار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تشيرفوني ماياك في مقاطعة خيرسون، وتم اعتراض 12 صاروخا من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية 12 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
10:23 GMT
وأفادت الوزارة في البيان: "منذ بدء العملية الخاصة، تم تدمير 421 طائرة عسكرية أوكرانية، 230 طائرة هليكوبتر، 4074 طائرة دون طيار، 421 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، 9099 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1098 راجمة صواريخ، 4787 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10124 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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