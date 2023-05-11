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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/المدفعية-الروسية-تدك-مستودعا-أوكرانيا-لصواريخ-أولخا-وتدمره-بمن-فيه---1076910376.html
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في المنطقة الصناعية في مدينة خيرسون. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T10:23+0000
2023-05-11T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ودمرت المدفعية الروسية مستودعًا للذخيرة تابعًا للقوات الأوكرانية في مدينة خيرسون، يحتوي على صواريخ "أولخا" وقذائف مدفع الهاوتزر"ميستا-بي" و"دي-30"، وقضت على 18 جنديا أوكرانيا.وأضاف المصدر: "في الليل ضربت المدفعية الروسية مستودع ذخيرة في منطقة صناعية في خيرسون. ودمرت الذخيرة الموجودة في المستودع، مثل صواريخ "أولخا"، ومدافع هاوتزر "2 إي 65" (مستا-بي) وقذائف هاوتزر من عيار 122 ملم "دي-30" وقذائف هاون.وبحسب المصدر: "نتيجة القصف المدفعي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 قتيلا، وإصابة 12 جنديا، وتدمير 7 معدات عسكرية.وأشار المصدر بأن "يوم أمس، في منطقة ستيبانوفكا في مقاطعة خيرسون، دمرت المدفعية الروسية مدفعا من طراز "هاوتزر-152ملم" ومدفعا من طراز "مستا-بي" مع ذخيرته، وتحييد 4 جنود". في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مسيرة-أوكرانية-تهاجم-مستودع-نفط-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1076901891.html
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سلاح روسيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه

10:23 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 11.05.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حصري
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في المنطقة الصناعية في مدينة خيرسون.
ودمرت المدفعية الروسية مستودعًا للذخيرة تابعًا للقوات الأوكرانية في مدينة خيرسون، يحتوي على صواريخ "أولخا" وقذائف مدفع الهاوتزر"ميستا-بي" و"دي-30"، وقضت على 18 جنديا أوكرانيا.
وأضاف المصدر: "في الليل ضربت المدفعية الروسية مستودع ذخيرة في منطقة صناعية في خيرسون. ودمرت الذخيرة الموجودة في المستودع، مثل صواريخ "أولخا"، ومدافع هاوتزر "2 إي 65" (مستا-بي) وقذائف هاوتزر من عيار 122 ملم "دي-30" وقذائف هاون.
وبحسب المصدر: "نتيجة القصف المدفعي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 قتيلا، وإصابة 12 جنديا، وتدمير 7 معدات عسكرية.
وأشار المصدر بأن "يوم أمس، في منطقة ستيبانوفكا في مقاطعة خيرسون، دمرت المدفعية الروسية مدفعا من طراز "هاوتزر-152ملم" ومدفعا من طراز "مستا-بي" مع ذخيرته، وتحييد 4 جنود".
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة أوكرانية تهاجم مستودع نفط في مقاطعة بريانسك الروسية
08:30 GMT
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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