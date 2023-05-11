https://sputnikarabic.ae/20230511/المدفعية-الروسية-تدك-مستودعا-أوكرانيا-لصواريخ-أولخا-وتدمره-بمن-فيه---1076910376.html
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في المنطقة الصناعية في مدينة خيرسون. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T10:23+0000
2023-05-11T10:23+0000
2023-05-11T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ودمرت المدفعية الروسية مستودعًا للذخيرة تابعًا للقوات الأوكرانية في مدينة خيرسون، يحتوي على صواريخ "أولخا" وقذائف مدفع الهاوتزر"ميستا-بي" و"دي-30"، وقضت على 18 جنديا أوكرانيا.وأضاف المصدر: "في الليل ضربت المدفعية الروسية مستودع ذخيرة في منطقة صناعية في خيرسون. ودمرت الذخيرة الموجودة في المستودع، مثل صواريخ "أولخا"، ومدافع هاوتزر "2 إي 65" (مستا-بي) وقذائف هاوتزر من عيار 122 ملم "دي-30" وقذائف هاون.وبحسب المصدر: "نتيجة القصف المدفعي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 قتيلا، وإصابة 12 جنديا، وتدمير 7 معدات عسكرية.وأشار المصدر بأن "يوم أمس، في منطقة ستيبانوفكا في مقاطعة خيرسون، دمرت المدفعية الروسية مدفعا من طراز "هاوتزر-152ملم" ومدفعا من طراز "مستا-بي" مع ذخيرته، وتحييد 4 جنود". في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230511/مسيرة-أوكرانية-تهاجم-مستودع-نفط-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1076901891.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
10:23 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في المنطقة الصناعية في مدينة خيرسون.
ودمرت المدفعية الروسية مستودعًا للذخيرة تابعًا للقوات الأوكرانية في مدينة خيرسون، يحتوي على صواريخ "أولخا" وقذائف مدفع الهاوتزر"ميستا-بي" و"دي-30"، وقضت على 18 جنديا أوكرانيا.
وأضاف المصدر: "في الليل ضربت المدفعية الروسية مستودع ذخيرة في منطقة صناعية في خيرسون. ودمرت الذخيرة الموجودة في المستودع، مثل صواريخ "أولخا"، ومدافع هاوتزر "2 إي 65" (مستا-بي) وقذائف هاوتزر من عيار 122 ملم "دي-30" وقذائف هاون.
وبحسب المصدر: "نتيجة القصف المدفعي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 قتيلا، وإصابة 12 جنديا، وتدمير 7 معدات عسكرية.
وأشار المصدر بأن "يوم أمس، في منطقة ستيبانوفكا في مقاطعة خيرسون، دمرت المدفعية الروسية مدفعا من طراز "هاوتزر-152ملم" ومدفعا من طراز "مستا-بي" مع ذخيرته، وتحييد 4 جنود".
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.