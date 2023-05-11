https://sputnikarabic.ae/20230511/المحكمة-العليا-في-باكستان-تأمر-بإطلاق-سراح-عمران-خان-1076919940.html
المحكمة العليا في باكستان تأمر بإطلاق سراح عمران خان
المحكمة العليا في باكستان تأمر بإطلاق سراح عمران خان
أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، أن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني" ووجهت أمرًا إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور". 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T13:45+0000
2023-05-11T13:45+0000
2023-05-11T13:45+0000
العالم
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وبحسب قناة "جيو نيوز" المحلية، فقد "قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور".وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الشرطة-الباكستانية-تشن-حملة-اعتقالات-جديدة-في-صفوف-أنصار-عمران-خان-1074943862.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المحكمة العليا في باكستان تأمر بإطلاق سراح عمران خان
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أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، أن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني" ووجهت أمرًا إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور".
وبحسب قناة "جيو نيوز" المحلية، فقد "قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور".
وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.
وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.
وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.