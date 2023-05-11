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المحكمة العليا في باكستان تأمر بإطلاق سراح عمران خان
المحكمة العليا في باكستان تأمر بإطلاق سراح عمران خان
أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، أن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني" ووجهت أمرًا إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور". 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T13:45+0000
2023-05-11T13:45+0000
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وبحسب قناة "جيو نيوز" المحلية، فقد "قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور".وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الشرطة-الباكستانية-تشن-حملة-اعتقالات-جديدة-في-صفوف-أنصار-عمران-خان-1074943862.html
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العالم
العالم

المحكمة العليا في باكستان تأمر بإطلاق سراح عمران خان

13:45 GMT 11.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، أن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني" ووجهت أمرًا إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور".
وبحسب قناة "جيو نيوز" المحلية، فقد "قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور".

وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
الشرطة الباكستانية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف أنصار عمران خان
20 مارس, 11:49 GMT
وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.
وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.
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