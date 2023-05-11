https://sputnikarabic.ae/20230511/الملك-سلمان-يوجه-بتمديد-تأشيرات-المعتمرين-السودانيين-في-المملكة-1076924382.html
الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة
الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة
قالت تقارير إعلامية سعودية إن السلطات في المملكة بدأت في تنفيذ توجيهات ملكية بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في البلاد. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:25+0000
2023-05-11T15:25+0000
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ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ"، "بدأت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية".وأضحت الصحيفة السعودية أن منصة "أبشر"، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أطلقت خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين، تمهيدا لاستضافتهم عن طريق مواطنين سعوديين أو مقيمين بالمملكة.ونقلت الصحيفة عن المديرية العامة للجوازات السعودية، مناشدتها للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر أفراد، https://www.absher.sa" ثم خدماتي - الجوازات - تواصل - اختيار القسم (تأشيرات الزيارة) - اختيار الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين) وإرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة "وصف الطلب".ويشهد السودان مواجهات عسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهة أخرى.ويمر السودان بأزمة كبيرة بسبب تلك الحرب التي ستؤدي وفقا لتوقعات الخبراء إلى تفاقم الأوضاع الداخلية في البلاد بصورة أكبر.طالع أيضا: ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان: أولويتنا هي وقف إطلاق النار
https://sputnikarabic.ae/20230510/باحث-اقتصادي-الحرب-في-السودان-تهدد-بأزمات-في-20-دولة-أفريقية-1076888727.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة
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قالت تقارير إعلامية سعودية إن السلطات في المملكة بدأت في تنفيذ توجيهات ملكية بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في البلاد.
ووفقا لما نشرته
جريدة "عكاظ"، "بدأت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية".
وأضحت الصحيفة السعودية أن منصة "أبشر"، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أطلقت خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين، تمهيدا لاستضافتهم عن طريق مواطنين سعوديين أو مقيمين بالمملكة.
ولفتت إلى أن هذه الاستضافة تتيح للمعتمرين السودانيين "تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية) بحسب الشروط المعلنة في منصة "أبشر"، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن".
ونقلت الصحيفة عن المديرية العامة للجوازات السعودية، مناشدتها للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر أفراد، https://www.absher.sa" ثم خدماتي - الجوازات - تواصل - اختيار القسم (تأشيرات الزيارة) - اختيار الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين) وإرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة "وصف الطلب".
ويشهد السودان
مواجهات عسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهة أخرى.
ويمر السودان بأزمة كبيرة بسبب تلك الحرب التي ستؤدي وفقا لتوقعات الخبراء إلى تفاقم الأوضاع الداخلية في البلاد بصورة أكبر.