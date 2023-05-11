عربي
https://sputnikarabic.ae/20230511/الملك-سلمان-يوجه-بتمديد-تأشيرات-المعتمرين-السودانيين-في-المملكة-1076924382.html
الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة
الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة
قالت تقارير إعلامية سعودية إن السلطات في المملكة بدأت في تنفيذ توجيهات ملكية بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في البلاد. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:25+0000
2023-05-11T15:25+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/17/1047287530_0:239:2500:1645_1920x0_80_0_0_e46e87e54eb6a79f0a64df90a9da81c4.jpg
ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ"، "بدأت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية".وأضحت الصحيفة السعودية أن منصة "أبشر"، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أطلقت خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين، تمهيدا لاستضافتهم عن طريق مواطنين سعوديين أو مقيمين بالمملكة.ونقلت الصحيفة عن المديرية العامة للجوازات السعودية، مناشدتها للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر أفراد، https://www.absher.sa" ثم خدماتي - الجوازات - تواصل - اختيار القسم (تأشيرات الزيارة) - اختيار الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين) وإرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة "وصف الطلب".ويشهد السودان مواجهات عسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهة أخرى.ويمر السودان بأزمة كبيرة بسبب تلك الحرب التي ستؤدي وفقا لتوقعات الخبراء إلى تفاقم الأوضاع الداخلية في البلاد بصورة أكبر.طالع أيضا: ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان: أولويتنا هي وقف إطلاق النار
https://sputnikarabic.ae/20230510/باحث-اقتصادي-الحرب-في-السودان-تهدد-بأزمات-في-20-دولة-أفريقية-1076888727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/17/1047287530_0:4:2500:1879_1920x0_80_0_0_f24c1349fc661b1b901e2263897cd86c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة

15:25 GMT 11.05.2023
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية سعودية إن السلطات في المملكة بدأت في تنفيذ توجيهات ملكية بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في البلاد.
ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ"، "بدأت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
باحث اقتصادي: الحرب في السودان تهدد بأزمات في 20 دولة أفريقية
أمس, 16:46 GMT
وأضحت الصحيفة السعودية أن منصة "أبشر"، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أطلقت خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين، تمهيدا لاستضافتهم عن طريق مواطنين سعوديين أو مقيمين بالمملكة.

ولفتت إلى أن هذه الاستضافة تتيح للمعتمرين السودانيين "تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية) بحسب الشروط المعلنة في منصة "أبشر"، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن".

ونقلت الصحيفة عن المديرية العامة للجوازات السعودية، مناشدتها للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر أفراد، https://www.absher.sa" ثم خدماتي - الجوازات - تواصل - اختيار القسم (تأشيرات الزيارة) - اختيار الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين) وإرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة "وصف الطلب".
ويشهد السودان مواجهات عسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهة أخرى.
ويمر السودان بأزمة كبيرة بسبب تلك الحرب التي ستؤدي وفقا لتوقعات الخبراء إلى تفاقم الأوضاع الداخلية في البلاد بصورة أكبر.
طالع أيضا: ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان: أولويتنا هي وقف إطلاق النار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала