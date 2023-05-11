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https://sputnikarabic.ae/20230511/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يبحث-مع-وفد-من-الجيش-المصري-تطوير-التعاون-العسكري---1076928620.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع وفد من الجيش المصري تطوير التعاون العسكري
رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع وفد من الجيش المصري تطوير التعاون العسكري
التقى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، في عدن بوفد عسكري مصري رفيع المستوى. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T18:18+0000
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وحسب وكالة الأنباء اليمنية، حضر اللقاء وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات الوزارة.وخلال اللقاء، بحث الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في مجال تبادل الخبرات.وخلال اللقاء، أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبموقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.ولفت إلى دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والامارات.ومن جانبه، أثنى وزير الدفاع اليمني على دور مصر وإسهامها الفعال والمؤثر على المستوى الإقليمي والدولي في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230511/أنصار-الله-تهدد-التحالف-العربي-بنقل-المعركة-من-اليمن-إلى-عمق-دوله-1076928271.html
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أخبار اليمن الأن, مصر, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار, الجيش المصري
أخبار اليمن الأن, مصر, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار, الجيش المصري

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع وفد من الجيش المصري تطوير التعاون العسكري

18:18 GMT 11.05.2023
© AFP 2023 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / -
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التقى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، في عدن بوفد عسكري مصري رفيع المستوى.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، حضر اللقاء وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في مجال تبادل الخبرات.
وخلال اللقاء، أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبموقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.
ولفت إلى دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والامارات.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
"أنصار الله" تهدد التحالف العربي بنقل المعركة من اليمن إلى عمق دوله
17:51 GMT
ومن جانبه، أثنى وزير الدفاع اليمني على دور مصر وإسهامها الفعال والمؤثر على المستوى الإقليمي والدولي في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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