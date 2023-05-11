https://sputnikarabic.ae/20230511/عبد-اللهيان-إيران-ستقدم-سفيرها-الجديد-إلى-السعودية-قريبا-1076907684.html
عبد اللهيان: إيران ستقدم سفيرها الجديد إلى السعودية قريبا
عبد اللهيان: إيران ستقدم سفيرها الجديد إلى السعودية قريبا
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T09:42+0000
2023-05-11T09:42+0000
2023-05-11T09:42+0000
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وتابع: "يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة"، حسبما ذكرت قناة "الميادين"، اليوم الخميس.ولفت عبد اللهيان إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران، أمس الأربعاء".وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230511/وزير-الاقتصاد-الإيراني-يصل-إلى-السعودية-في-أول-زيارة-منذ-استئناف-العلاقات-1076898925.html
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
عبد اللهيان: إيران ستقدم سفيرها الجديد إلى السعودية قريبا
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.
وتابع: "يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة"، حسبما ذكرت
قناة "الميادين"، اليوم الخميس.
ولفت عبد اللهيان إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران، أمس الأربعاء".
وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة
.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين
التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية
بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.