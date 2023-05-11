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وزير الاقتصاد الإيراني يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ استئناف العلاقات
https://sputnikarabic.ae/20230511/وزير-الاقتصاد-الإيراني-يصل-إلى-السعودية-في-أول-زيارة-منذ-استئناف-العلاقات-1076898925.html
وزير الاقتصاد الإيراني يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ استئناف العلاقات
وزير الاقتصاد الإيراني يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ استئناف العلاقات
وصل وزير الخارجية الإيراني، إحسان خاندوزي، اليوم الخميس، إلى السعودية عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية في مارس/ آذار الماضي. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T07:45+0000
2023-05-11T07:48+0000
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ووصل خاندوزي، إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في أول زيارة لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية.وقالت الحكومة الإيرانية في بيان إن "وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي. وستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين، والكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية من أهم أهداف هذه الزيارة".وأضافت الحكومة الإيرانية: "هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير بين البلدين على استعادة العلاقات".وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في العاشر من مارس/آذار الماضي، عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد أن أقدمت السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.طالع أيضا: نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
https://sputnikarabic.ae/20230509/صحيفة-مصر-وإيران-تجريان-محادثات-في-بغداد-لبحث-تطبيع-العلاقات-بينهما-1076816403.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, العالم, العالم العربي

وزير الاقتصاد الإيراني يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ استئناف العلاقات

07:45 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 07:48 GMT 11.05.2023)
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / AP
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وصل وزير الخارجية الإيراني، إحسان خاندوزي، اليوم الخميس، إلى السعودية عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية في مارس/ آذار الماضي.
ووصل خاندوزي، إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في أول زيارة لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وقالت الحكومة الإيرانية في بيان إن "وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي. وستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين، والكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية من أهم أهداف هذه الزيارة".
وأضافت الحكومة الإيرانية: "هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير بين البلدين على استعادة العلاقات".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
صحيفة: مصر وإيران تجريان محادثات في بغداد لبحث تطبيع العلاقات بينهما
9 مايو, 09:55 GMT
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في العاشر من مارس/آذار الماضي، عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.
وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد أن أقدمت السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
طالع أيضا: نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
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