https://sputnikarabic.ae/20230511/فيلم-وثائقي-جديد-عن-كيلوباترا-يشارك-فيه-عالم-الآثار-المصري-زاهي-حواس-فيديو-1076915330.html
فيلم وثائقي جديد عن "كليوباترا" يشارك فيه عالم الآثار المصري زاهي حواس.. فيديو
فيلم وثائقي جديد عن "كليوباترا" يشارك فيه عالم الآثار المصري زاهي حواس.. فيديو
أعلن وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس عن فيلم وثائقي جديد عن الملكة كليوباترا التي حكمت مصر بين عامي 51 و30 قبل الميلاد، ردا على الفيلم الذي أنتجته مؤخرا... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T12:32+0000
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وقال حواس، في بيان له أمس، بحسب "بوابة أخبار اليوم"، إنه يمكن مشاهدة الشريط، "الذي تتراوح مدته حول 90 دقيقة، على أمازون برايم لوكال ناو ويوتيوب بالتعاون مع كورتيس ريان وودسايد والمشاركة في إنتاج صوفيا عزيز والدكتور زاهي حواس والدكتورة كاثلين مارتينيز والدكتورة سحر سليم ومحمود رشاد".ويأتي الفيلم الجديد ردا على فيلم من إنتاج منصة "نتفيلكس" الأمريكية حمل اسم "الملكة كليوباترا"، وأثار الجدل والغضب بين كثير من المصريين بسبب ظهور بطلة العمل (كليوباترا) بأنها سمراء البشرة.وسبق وانتقد حواس فيلم "نتفيلكس"، وقال إن "هناك خطة من قبل المواطنين السود في أمريكا، للترويج بأنهم أصل الحضارة الفرعونية"، مشيرا في تصريحاته السابقة إلى أن "زوجة ويل سميث، جادا سميث بطلة الفيلم، لديها أجندة عن الحضارة المصرية الفرعونية".وأكد أن "كافة الأقاويل المنتشرة فيما يخص أصل الحضارة الفرعونية كذب، وذلك لأن مملكة كوش السوداء حكموا البلاد منذ الأسرة 25 ولسنوات بسيطة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أسرار التاريخ
أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أسرار التاريخ
فيلم وثائقي جديد عن "كليوباترا" يشارك فيه عالم الآثار المصري زاهي حواس.. فيديو
12:32 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 11.05.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس عن فيلم وثائقي جديد عن الملكة كليوباترا التي حكمت مصر بين عامي 51 و30 قبل الميلاد، ردا على الفيلم الذي أنتجته مؤخرا منصة "نتفيلكس".
وقال حواس، في بيان له أمس، بحسب "بوابة
أخبار اليوم"، إنه يمكن مشاهدة الشريط، "الذي تتراوح مدته حول 90 دقيقة، على أمازون برايم لوكال ناو ويوتيوب بالتعاون مع كورتيس ريان وودسايد والمشاركة في إنتاج صوفيا عزيز والدكتور زاهي حواس والدكتورة كاثلين مارتينيز والدكتورة سحر سليم ومحمود رشاد".
ويأتي الفيلم الجديد ردا على فيلم من إنتاج منصة
"نتفيلكس" الأمريكية حمل اسم "الملكة كليوباترا"، وأثار الجدل والغضب بين كثير من المصريين بسبب ظهور بطلة العمل (كليوباترا) بأنها سمراء البشرة.
وسبق وانتقد حواس فيلم "نتفيلكس"، وقال إن "هناك خطة من قبل المواطنين السود في أمريكا، للترويج بأنهم أصل الحضارة الفرعونية"، مشيرا في تصريحاته السابقة إلى أن "زوجة ويل سميث، جادا سميث بطلة الفيلم، لديها أجندة عن الحضارة المصرية
الفرعونية".
وأكد أن "كافة الأقاويل المنتشرة فيما يخص أصل الحضارة الفرعونية كذب، وذلك لأن مملكة كوش السوداء حكموا البلاد منذ الأسرة 25 ولسنوات بسيطة".