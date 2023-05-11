معرض الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد في بيروت

افتتح، أمس الأربعاء، معرض "e-MotorShow" الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد أبوابه أمام الزوار، في قاعة "فوروم دو بيروت" (منتدى بيروت).سيتمكن زوار المعرض من معرفة المزيد عن التقنيات الجديدة من خلال منصة للمناقشات التقنية، التي أعدها المعرض، حول وسائل النقل الكهربائية تشمل مواضيع متنوعة من شأنها زيادة الوعي العام الذي بدوره سيؤدّي إلى توجّه أسرع وأفضل نحو السيارات الكهربائية في لبنان.كما يقدم المعرض لعشاق السيارات حلبة كهربائية للقيادة التجريبية، داخلية وخارجية - قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية "بلا ضجيج" و"بلا انبعاثات سامة"، إضافة إلى أربعة أنواع مختلفة من وسائل التنقل الكهربائية للأفراد: سكوتر القدم الكهربائية، الدراجات الكهربائية، والدراجات النارية والسكوتر الكهربائية.وسيستمر المعرض من 10 إلى 14 مايو/ أيار 2023، وتشارك فيه أحدث السيارات الكهربائية التي وصلت إلى لبنان، من أهم العلامات التجارية العالمية مثل Aiqar، Audi، BMW، BYD، Chevrolet، Geely، Hyundai، JAC، Kaiyi، KIA، Mazda، Mercedes-Benz، Mini، MG، Peugeot، Porsche، Skywell.شاهد أيضا - لوحات لفنان تركي أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي
انطلق معرض "e-MotorShow" الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهجينة (الهايبرد) في بيروت، ليتيح لعشاق السيارات فرصة تجربة الإصدارات الأخيرة من السيارات الكهربائية في لبنان لأفضل العلامات التجارية في العالم.
افتتح، أمس الأربعاء، معرض "e-MotorShow" الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد أبوابه أمام الزوار، في قاعة "فوروم دو بيروت" (منتدى بيروت).
سيتمكن زوار المعرض من معرفة المزيد عن التقنيات الجديدة من خلال منصة للمناقشات التقنية، التي أعدها المعرض، حول وسائل النقل الكهربائية تشمل مواضيع متنوعة من شأنها زيادة الوعي العام الذي بدوره سيؤدّي إلى توجّه أسرع وأفضل نحو السيارات الكهربائية في لبنان.
كما يقدم المعرض لعشاق السيارات حلبة كهربائية للقيادة التجريبية، داخلية وخارجية - قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية "بلا ضجيج" و"بلا انبعاثات سامة"، إضافة إلى أربعة أنواع مختلفة من وسائل التنقل الكهربائية للأفراد: سكوتر القدم الكهربائية، الدراجات الكهربائية، والدراجات النارية والسكوتر الكهربائية.
عرض سيارات المرسيدس الكهربائية الجديدة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.
وسيستمر المعرض من 10 إلى 14 مايو/ أيار 2023، وتشارك فيه أحدث السيارات الكهربائية التي وصلت إلى لبنان، من أهم العلامات التجارية العالمية مثل Aiqar، Audi، BMW، BYD، Chevrolet، Geely، Hyundai، JAC، Kaiyi، KIA، Mazda، Mercedes-Benz، Mini، MG، Peugeot، Porsche، Skywell.