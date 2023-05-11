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https://sputnikarabic.ae/20230511/معرض-الشرق-الأوسط-للسيارات-الكهربائية-والهايبرد-في-بيروت-1076899111.html
معرض الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد في بيروت
معرض الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد في بيروت
انطلق معرض "e-MotorShow" الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهجينة (الهايبرد) في بيروت، ليتيح لعشاق السيارات فرصة تجربة الإصدارات الأخيرة من السيارات... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T08:42+0000
2023-05-11T08:45+0000
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افتتح، أمس الأربعاء، معرض "e-MotorShow" الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد أبوابه أمام الزوار، في قاعة "فوروم دو بيروت" (منتدى بيروت).سيتمكن زوار المعرض من معرفة المزيد عن التقنيات الجديدة من خلال منصة للمناقشات التقنية، التي أعدها المعرض، حول وسائل النقل الكهربائية تشمل مواضيع متنوعة من شأنها زيادة الوعي العام الذي بدوره سيؤدّي إلى توجّه أسرع وأفضل نحو السيارات الكهربائية في لبنان.كما يقدم المعرض لعشاق السيارات حلبة كهربائية للقيادة التجريبية، داخلية وخارجية - قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية "بلا ضجيج" و"بلا انبعاثات سامة"، إضافة إلى أربعة أنواع مختلفة من وسائل التنقل الكهربائية للأفراد: سكوتر القدم الكهربائية، الدراجات الكهربائية، والدراجات النارية والسكوتر الكهربائية.وسيستمر المعرض من 10 إلى 14 مايو/ أيار 2023، وتشارك فيه أحدث السيارات الكهربائية التي وصلت إلى لبنان، من أهم العلامات التجارية العالمية مثل Aiqar، Audi، BMW، BYD، Chevrolet، Geely، Hyundai، JAC، Kaiyi، KIA، Mazda، Mercedes-Benz، Mini، MG، Peugeot، Porsche، Skywell.شاهد أيضا - لوحات لفنان تركي أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي
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фото, صور, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
фото, صور, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

معرض الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد في بيروت

08:42 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 08:45 GMT 11.05.2023)
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انطلق معرض "e-MotorShow" الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهجينة (الهايبرد) في بيروت، ليتيح لعشاق السيارات فرصة تجربة الإصدارات الأخيرة من السيارات الكهربائية في لبنان لأفضل العلامات التجارية في العالم.
افتتح، أمس الأربعاء، معرض "e-MotorShow" الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبرد أبوابه أمام الزوار، في قاعة "فوروم دو بيروت" (منتدى بيروت).
سيتمكن زوار المعرض من معرفة المزيد عن التقنيات الجديدة من خلال منصة للمناقشات التقنية، التي أعدها المعرض، حول وسائل النقل الكهربائية تشمل مواضيع متنوعة من شأنها زيادة الوعي العام الذي بدوره سيؤدّي إلى توجّه أسرع وأفضل نحو السيارات الكهربائية في لبنان.
كما يقدم المعرض لعشاق السيارات حلبة كهربائية للقيادة التجريبية، داخلية وخارجية - قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية "بلا ضجيج" و"بلا انبعاثات سامة"، إضافة إلى أربعة أنواع مختلفة من وسائل التنقل الكهربائية للأفراد: سكوتر القدم الكهربائية، الدراجات الكهربائية، والدراجات النارية والسكوتر الكهربائية.
© AP Photo / Bilal Hussein

بائعة تقف بجانب سيارة Mercedes EQS الكهربائية الجديدة التي ستعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

بائعة تقف بجانب سيارة Mercedes EQS الكهربائية الجديدة التي ستعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Bilal Hussein

بائعة تقف بجانب سيارة Mercedes EQS الكهربائية الجديدة التي ستعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

© AP Photo / Bilal Hussein

كابل طاقة موصول بسيارة Mazda CX-60 الكهربائية الجديدة المعروضة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

كابل طاقة موصول بسيارة Mazda CX-60 الكهربائية الجديدة المعروضة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Bilal Hussein

كابل طاقة موصول بسيارة Mazda CX-60 الكهربائية الجديدة المعروضة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

© AP Photo / Bilal Hussein

يقف الزوار بجانب سيارات Chery EQ1 الكهربائية الجديدة التي تعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

يقف الزوار بجانب سيارات Chery EQ1 الكهربائية الجديدة التي تعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Bilal Hussein

يقف الزوار بجانب سيارات Chery EQ1 الكهربائية الجديدة التي تعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

© AP Photo / Bilal Hussein

عامل يمسح سيارة BMW iX الكهربائية الجديدة التي تعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

عامل يمسح سيارة BMW iX الكهربائية الجديدة التي تعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Bilal Hussein

عامل يمسح سيارة BMW iX الكهربائية الجديدة التي تعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

© AP Photo / Bilal Hussein

زوار يتفقدون السيارة الكهربائية الجديدة Mazda CX-60 التي عُرضت في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

زوار يتفقدون السيارة الكهربائية الجديدة Mazda CX-60 التي عُرضت في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Bilal Hussein

زوار يتفقدون السيارة الكهربائية الجديدة Mazda CX-60 التي عُرضت في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

© AP Photo / Bilal Hussein

أشخاص يقفون بجانب سيارة Porsche Taycan الكهربائية الجديدة التي ستعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

أشخاص يقفون بجانب سيارة Porsche Taycan الكهربائية الجديدة التي ستعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Bilal Hussein

أشخاص يقفون بجانب سيارة Porsche Taycan الكهربائية الجديدة التي ستعرض في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

© AP Photo / Bilal Hussein

قمرة القيادة لسيارة Mercedes EQS كهربائية جديدة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

قمرة القيادة لسيارة Mercedes EQS كهربائية جديدة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Bilal Hussein

قمرة القيادة لسيارة Mercedes EQS كهربائية جديدة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

© AP Photo / Bilal Hussein

عرض سيارات المرسيدس الكهربائية الجديدة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

عرض سيارات المرسيدس الكهربائية الجديدة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Bilal Hussein

عرض سيارات المرسيدس الكهربائية الجديدة في معرض e-Motor في بيروت، لبنان، 10 مايو 2023.

وسيستمر المعرض من 10 إلى 14 مايو/ أيار 2023، وتشارك فيه أحدث السيارات الكهربائية التي وصلت إلى لبنان، من أهم العلامات التجارية العالمية مثل Aiqar، Audi، BMW، BYD، Chevrolet، Geely، Hyundai، JAC، Kaiyi، KIA، Mazda، Mercedes-Benz، Mini، MG، Peugeot، Porsche، Skywell.
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