https://sputnikarabic.ae/20230512/الآلية-الثلاثية-تحث-أطراف-الصراع-في-السودان-على-تنفيذ-اتفاق-جدة-على-الأرض-1076932709.html
الآلية الثلاثية تحث أطراف الصراع في السودان على تنفيذ اتفاق جدة على الأرض
الآلية الثلاثية تحث أطراف الصراع في السودان على تنفيذ اتفاق جدة على الأرض
حثت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "الإيقاد")، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تنفيذ الاتفاق... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T05:36+0000
2023-05-12T05:36+0000
2023-05-12T05:36+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. ورحبت الآلية الثلاثية في بيان، الخميس، بتوقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان من قبل قبل طرفي الصراع.واعتبرت أن هذه خطوة أولى مهمة نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة المدنيين في السودان.َوحثت الآلية الثلاثية أطراف الصراع إلى بذل كل جهد وعلى الفور لترجمة هذه الالتزامات إلى عمل ملموس على أرض الواقع.ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لإعطاء تعليمات واضحة لا لبس فيها إلى قواتهم للتقيد بإعلان الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، والانسحاب من المستشفيات والعيادات، والدفن اللائق المحترم للموتى.وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، أمس الخميس، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.كما يلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين؛ كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل / نيسان الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230511/توقيع-اتفاق-أولي-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-في-جدة-1076930950.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, الأخبار, العالم العربي
الآلية الثلاثية تحث أطراف الصراع في السودان على تنفيذ اتفاق جدة على الأرض
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حثت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "الإيقاد")، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تنفيذ الاتفاق المبدئي المعني بحماية المدنيين في السودان الموقع بينهما في مدينة جدة، أمس الخميس.
الخرطوم - سبوتنيك. ورحبت الآلية الثلاثية في بيان، الخميس، بتوقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان
من قبل قبل طرفي الصراع.
واعتبرت أن هذه خطوة أولى مهمة نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة المدنيين في السودان.
َوحثت الآلية الثلاثية أطراف الصراع إلى بذل كل جهد وعلى الفور لترجمة هذه الالتزامات إلى عمل ملموس على أرض الواقع.
ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لإعطاء تعليمات واضحة لا لبس فيها إلى قواتهم للتقيد بإعلان الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، والانسحاب من المستشفيات والعيادات، والدفن اللائق المحترم للموتى.
وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي
الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، أمس الخميس، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
كما يلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين؛ كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع
منذ بداية النزاع في 15 أبريل / نيسان الماضي.