https://sputnikarabic.ae/20230512/الجامعة-العربية-تدعو-طرفي-النزاع-في-السودان-إلى-احترام-تعهدات-إعلان-جدة-1076950104.html
الجامعة العربية تدعو طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات "إعلان جدة"
الجامعة العربية تدعو طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات "إعلان جدة"
دعت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات "إعلان جدة"، الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التي جرت في مدينة جدة السعودية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T12:23+0000
2023-05-12T12:23+0000
2023-05-12T12:23+0000
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ورحبت الجامعة العربية في بيان، بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين في السودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق.وشدد البيان على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.كما أشاد البيان بالجهد السعودي الأمريكي في هذا الإطار وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، أمس الخميس، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.كما يلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين؛ كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع/ في 15 أبريل / نيسان الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230512/وزير-الخاجية-السعودي-اتفاق-جدة-الأولي-بشأن-السودان-ستتبعه-خطوات-أخرى-1076933504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
أخبار السودان اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
الجامعة العربية تدعو طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات "إعلان جدة"
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دعت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات "إعلان جدة"، الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التي جرت في مدينة جدة السعودية.
ورحبت الجامعة العربية
في بيان، بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين في السودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق.
وشدد البيان على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
كما أشاد البيان بالجهد السعودي الأمريكي في هذا الإطار وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.
وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي
الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، أمس الخميس، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
كما يلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين؛ كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع
منذ بداية النزاع/ في 15 أبريل / نيسان الماضي.