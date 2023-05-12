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القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-تدمر-مجمع-رادار-زابارك-1-الأوكراني-للرصد-والسيطرة--1076945058.html
القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
دمرت القوات الروسية مجمّع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة في منطقة دنيبروبتروفسك، واستهدفت محطة رادار قتالية في مقاطعة خاركوف. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:59+0000
2023-05-12T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: " في منطقة نيكوبيل في مقاطعة دنيبروبتروفسك، دمرت القوات الروسية مجمّع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة، ودمرت محطة رادار قتالية مضادة للصواريخ الجوية في مقاطعة خاركوف".وأفادت وزارة الدفاع بأن " القوات الروسية في منطقة بوروفايا في مقاطعة خاركوف دمرت محطة الرادار المضادة للصواريخ الجوية الأمريكية من طراز "تي بي كيو-36".وتابع البيان: "خلال النهار، ضربت القوات الروسية 72 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة ودمرت معدات عسكرية في 100 منطقة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-المجوقلة-تحبط-هجوما-أوكرانيا-غربي-أرتيوموفسك--1076944624.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة

10:59 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 12.05.2023)
© Photoرادار الناتو
رادار الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
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يتبع
دمرت القوات الروسية مجمّع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة في منطقة دنيبروبتروفسك، واستهدفت محطة رادار قتالية في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: " في منطقة نيكوبيل في مقاطعة دنيبروبتروفسك، دمرت القوات الروسية مجمّع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة، ودمرت محطة رادار قتالية مضادة للصواريخ الجوية في مقاطعة خاركوف".
وأفادت وزارة الدفاع بأن " القوات الروسية في منطقة بوروفايا في مقاطعة خاركوف دمرت محطة الرادار المضادة للصواريخ الجوية الأمريكية من طراز "تي بي كيو-36".
وتابع البيان: "خلال النهار، ضربت القوات الروسية 72 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة ودمرت معدات عسكرية في 100 منطقة".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية "المجوقلة" تحبط هجوما أوكرانيا غربي أرتيوموفسك
10:51 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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