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القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-المجوقلة-تحبط-هجوما-أوكرانيا-غربي-أرتيوموفسك--1076944624.html
القوات الروسية "المجوقلة" تحبط هجوما أوكرانيا غربي أرتيوموفسك
القوات الروسية "المجوقلة" تحبط هجوما أوكرانيا غربي أرتيوموفسك
أحبطت القوات الروسية "المجوقلة" خلال الساعات الماضية محاولات قام بها الجيش الأوكراني لتنفيذ هجوم في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:51+0000
2023-05-12T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، واصلت الكتائب الهجومية قتالها في المدينة، وأحبطت القوات الروسية المجوقلة محاولات قام بها الجيش الأوكراني لتنفيذ هجوم في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".وتعرضت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش ومدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية.وخسرت كييف على محور دونيتسك بالمجموع نحو 900 جندي بين قتيل وجريح وأكثر من 30 عربة مدرعة ومدفعين من طراز "دي-30" وهاوتزر "إل-118".وتم تحييد أكثر من 540 جندياً أوكرانياً، وتدمير 8 دبابات، وأكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-تدمر-مجمع-رادار-زابارك-1-الأوكراني-للرصد-والسيطرة--1076945058.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية "المجوقلة" تحبط هجوما أوكرانيا غربي أرتيوموفسك

10:51 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 12.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أحبطت القوات الروسية "المجوقلة" خلال الساعات الماضية محاولات قام بها الجيش الأوكراني لتنفيذ هجوم في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، واصلت الكتائب الهجومية قتالها في المدينة، وأحبطت القوات الروسية المجوقلة محاولات قام بها الجيش الأوكراني لتنفيذ هجوم في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

ونفذ الطيران، خلال اليوم الماضي، تسع طلعات جوية في مدينة أرتيوموفسك. ونفذت مجموعات المدفعية 64 مهمة نارية.

وتعرضت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش ومدفعية مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية.
رادار الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
10:59 GMT
وخسرت كييف على محور دونيتسك بالمجموع نحو 900 جندي بين قتيل وجريح وأكثر من 30 عربة مدرعة ومدفعين من طراز "دي-30" وهاوتزر "إل-118".

وأضاف البيان: "على محور سوليدار، شنت كييف هجوما يوم أمس على طول خط التماس القتالي على مسافة أكثر من 95 كيلومترا بمشاركة أكثر من ألف عسكري و40 دبابة، تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية ولم يُسمح بأي اختراق لدفاعات القوات الروسية".

وتم تحييد أكثر من 540 جندياً أوكرانياً، وتدمير 8 دبابات، وأكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة الأخرى.
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