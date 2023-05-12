https://sputnikarabic.ae/20230512/انفجاران-يهزان-لوغانسك-وأعمدة-الدخان-تتصاعد-فوق-مصنع-في-المدينة-1076965984.html
انفجاران يهزان لوغانسك وأعمدة الدخان تتصاعد فوق مصنع في المدينة
انفجاران يهزان لوغانسك وأعمدة الدخان تتصاعد فوق مصنع في المدينة
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن انفجاريين وقعا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتصاعدت سحب من الدخان فوق أحد المصانع. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T16:52+0000
2023-05-12T16:52+0000
2023-05-12T16:52+0000
روسيا
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وأشار المراسل إلى أن عناصر إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ توجهت إلى موقع الانفجارات المزعومة.يذكر أن جمهورية لوغانسك الشعبية تحتفل اليوم الـ12 من أيار/ مايو بيوم الجمهورية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-المجوقلة-تحبط-هجوما-أوكرانيا-غربي-أرتيوموفسك--1076944624.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
انفجاران يهزان لوغانسك وأعمدة الدخان تتصاعد فوق مصنع في المدينة
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن انفجاريين وقعا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتصاعدت سحب من الدخان فوق أحد المصانع.
وأشار المراسل إلى أن عناصر إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ توجهت إلى موقع الانفجارات المزعومة.
يذكر أن جمهورية لوغانسك الشعبية تحتفل اليوم الـ12 من أيار/ مايو بيوم الجمهورية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.