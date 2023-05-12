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https://sputnikarabic.ae/20230512/تجدد-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-لليوم-الرابع-وارتفاع-عدد-القتلى-إلى-31--1076948013.html
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى إلى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى إلى 31
تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث أطلقت العديد من الصواريخ باتجاه الأراضي الزراعية شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وأطلقت المدفعية... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T12:03+0000
2023-05-12T12:03+0000
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل المواطن عليان عطا أبو وادي (36 عامًا)، متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في القطاع إلى 31 قتيلا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 مواطنا بجراح مختلفة منهم 32 طفلا و17 سيدة.وشيّع المئات من المواطنين في غزة جثامين القتلى الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي، ليلة أمس الخميس.وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين بشكل منفصل في مسجدي "الرحمة" في مدينة "خان يونس"، ومسجد "الصالحين" في مدينة "رفح".وقالت الحاجة أم محمد أبو دقة، لوكالة "سبوتنيك"، وهي تبكي على ولدها الذي قتل في القصف الإسرائيلي: "أحضر محمد لي الكعك منذ يومين، والبارحة تناولت آخر قطعة منه، ثم قال لي والده سيخلص الكعك، وبعدها أتى نبأ استشهاده".وتابعت أبو دقة: "لقد أدمى قلبي وأملي أن تتوقف الحرب ولا ترى أم ما رأيت".
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى إلى 31

12:03 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث أطلقت العديد من الصواريخ باتجاه الأراضي الزراعية شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وأطلقت المدفعية قذائفها على مرصد فارغ للمقاومة شرق دير البلح وسط القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل المواطن عليان عطا أبو وادي (36 عامًا)، متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في القطاع إلى 31 قتيلا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 مواطنا بجراح مختلفة منهم 32 طفلا و17 سيدة.
وشيّع المئات من المواطنين في غزة جثامين القتلى الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي، ليلة أمس الخميس.
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين بشكل منفصل في مسجدي "الرحمة" في مدينة "خان يونس"، ومسجد "الصالحين" في مدينة "رفح".
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت الحاجة أم محمد أبو دقة، لوكالة "سبوتنيك"، وهي تبكي على ولدها الذي قتل في القصف الإسرائيلي: "أحضر محمد لي الكعك منذ يومين، والبارحة تناولت آخر قطعة منه، ثم قال لي والده سيخلص الكعك، وبعدها أتى نبأ استشهاده".
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
© Sputnik . Ajwad Jradatتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31 - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى الى 31
وتابعت أبو دقة: "لقد أدمى قلبي وأملي أن تتوقف الحرب ولا ترى أم ما رأيت".
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