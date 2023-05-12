https://sputnikarabic.ae/20230512/تجدد-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-لليوم-الرابع-وارتفاع-عدد-القتلى-إلى-31--1076948013.html

تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى إلى 31

تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع وارتفاع عدد القتلى إلى 31

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث أطلقت العديد من الصواريخ باتجاه الأراضي الزراعية شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وأطلقت المدفعية... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T12:03+0000

2023-05-12T12:03+0000

2023-05-12T12:03+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076947081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bc88abe5d5521d33475d9cf0a3d6a7d.jpg

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل المواطن عليان عطا أبو وادي (36 عامًا)، متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في القطاع إلى 31 قتيلا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 مواطنا بجراح مختلفة منهم 32 طفلا و17 سيدة.وشيّع المئات من المواطنين في غزة جثامين القتلى الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي، ليلة أمس الخميس.وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين بشكل منفصل في مسجدي "الرحمة" في مدينة "خان يونس"، ومسجد "الصالحين" في مدينة "رفح".وقالت الحاجة أم محمد أبو دقة، لوكالة "سبوتنيك"، وهي تبكي على ولدها الذي قتل في القصف الإسرائيلي: "أحضر محمد لي الكعك منذ يومين، والبارحة تناولت آخر قطعة منه، ثم قال لي والده سيخلص الكعك، وبعدها أتى نبأ استشهاده".وتابعت أبو دقة: "لقد أدمى قلبي وأملي أن تتوقف الحرب ولا ترى أم ما رأيت".

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي