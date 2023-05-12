عربي
https://sputnikarabic.ae/20230512/حملة-سعودية-واسعة-لمحاربة-إدمان-وتجارة-المخدرات-هل-تنجح-جهود-المملكة-1076969478.html
حملة سعودية واسعة لمحاربة إدمان وتجارة المخدرات... هل تنجح جهود المملكة؟
حملة سعودية واسعة لمحاربة إدمان وتجارة المخدرات... هل تنجح جهود المملكة؟
أطلقت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة حملة على نطاق واسع لمحاربة إدمان وتجارة المخدرات.‏ 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T18:45+0000
2023-05-12T18:45+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072697391_0:214:3071:1941_1920x0_80_0_0_6e4cd590e3362b97ecc2a6057eb3fa65.jpg
وترتكز الحملة الجديدة على التصدي لمخدر يدعى "الشبو" أو "الميثامفيتامين"، وتعد فئة المراهقين بين سن 14 و25 عاما هي الأكثر تعاطيا له داخل المملكة.ويتسبب تعاطي مادة "الإمفيتامين" المخدر في الإصابة بالسكتة القلبية، والجلطة الدماغية، والفشل الكلوي، ومن ثم الموت، بحسب تحذير إدارة مكافحة المخدرات في السعودية.وفي هذا الصدد، أعلنت الإدارة عن نجاحها في ضبط كمية من المخدر مخبأة في شحنة مبيض قهوة، وضبطها 8,280,078 قرصا من "الإمفيتامين"، وكذلك القبض على 4 أشخاص بمنطقة نجران، لترويجهم مواد مخدرة.كما حرصت السلطات السعودية، مثل وزارة التعليم، على تقديم التوعية الإعلامية بمخاطر المخدرات، وروّجت لثقافة الإبلاغ عمن يتعاطى المخدرات أو يروج لها.وتأتي حملة المملكة الواسعة للتصدي لإدمان وتجارة المخدرات، بعدما توعد وزير الداخلية السعودية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، مروجي ومهربي المخدرات، بـ"ضربة تتلوها ضربات"، بحسب تعبيره.وكانت وزارة الصحة السعودية نوهت بأن المملكة تعاني من أكثر من 200 ألف حالة إدمان على المخدرات، فيما تسعى حالات قليلة لتلقي العلاج.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072697391_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1ed440eb9e116e95ef1f44171eb3788a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار

حملة سعودية واسعة لمحاربة إدمان وتجارة المخدرات... هل تنجح جهود المملكة؟

18:45 GMT 12.05.2023
© AFP 2023 / YE AUNG THUتعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
تعاطي المخدرات
© AFP 2023 / YE AUNG THU
تابعنا عبرTelegram
أطلقت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة حملة على نطاق واسع لمحاربة إدمان وتجارة المخدرات.‏
وترتكز الحملة الجديدة على التصدي لمخدر يدعى "الشبو" أو "الميثامفيتامين"، وتعد فئة المراهقين بين سن 14 و25 عاما هي الأكثر تعاطيا له داخل المملكة.
ويتسبب تعاطي مادة "الإمفيتامين" المخدر في الإصابة بالسكتة القلبية، والجلطة الدماغية، والفشل الكلوي، ومن ثم الموت، بحسب تحذير إدارة مكافحة المخدرات في السعودية.
وفي هذا الصدد، أعلنت الإدارة عن نجاحها في ضبط كمية من المخدر مخبأة في شحنة مبيض قهوة، وضبطها 8,280,078 قرصا من "الإمفيتامين"، وكذلك القبض على 4 أشخاص بمنطقة نجران، لترويجهم مواد مخدرة.
كما حرصت السلطات السعودية، مثل وزارة التعليم، على تقديم التوعية الإعلامية بمخاطر المخدرات، وروّجت لثقافة الإبلاغ عمن يتعاطى المخدرات أو يروج لها.
وتأتي حملة المملكة الواسعة للتصدي لإدمان وتجارة المخدرات، بعدما توعد وزير الداخلية السعودية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، مروجي ومهربي المخدرات، بـ"ضربة تتلوها ضربات"، بحسب تعبيره.
وكانت وزارة الصحة السعودية نوهت بأن المملكة تعاني من أكثر من 200 ألف حالة إدمان على المخدرات، فيما تسعى حالات قليلة لتلقي العلاج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:00 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала