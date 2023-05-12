حملة سعودية واسعة لمحاربة إدمان وتجارة المخدرات... هل تنجح جهود المملكة؟
© AFP 2023 / YE AUNG THUتعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
© AFP 2023 / YE AUNG THU
أطلقت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة حملة على نطاق واسع لمحاربة إدمان وتجارة المخدرات.
وترتكز الحملة الجديدة على التصدي لمخدر يدعى "الشبو" أو "الميثامفيتامين"، وتعد فئة المراهقين بين سن 14 و25 عاما هي الأكثر تعاطيا له داخل المملكة.
ويتسبب تعاطي مادة "الإمفيتامين" المخدر في الإصابة بالسكتة القلبية، والجلطة الدماغية، والفشل الكلوي، ومن ثم الموت، بحسب تحذير إدارة مكافحة المخدرات في السعودية.
يتسبب تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر في السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/7uTvmjFhL0— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 7, 2023
وفي هذا الصدد، أعلنت الإدارة عن نجاحها في ضبط كمية من المخدر مخبأة في شحنة مبيض قهوة، وضبطها 8,280,078 قرصا من "الإمفيتامين"، وكذلك القبض على 4 أشخاص بمنطقة نجران، لترويجهم مواد مخدرة.
صور من عملية ضبط (8,280,078) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/DwqKQmgrrQ— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 10, 2023
كما حرصت السلطات السعودية، مثل وزارة التعليم، على تقديم التوعية الإعلامية بمخاطر المخدرات، وروّجت لثقافة الإبلاغ عمن يتعاطى المخدرات أو يروج لها.
أبناؤنا وبناتنا أمانة في أعناقنا جميعًا؛ فلنحافظ عليهم من آفة المخدرات ونحميهم منها، عبر توفير البيئة الآمنة في المنزل والمدرسة؛ لنظفر بـ #وطن_بلا_مخدرات.#بلغ_عنهم pic.twitter.com/fZl2zzd8E2— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 6, 2023
وتأتي حملة المملكة الواسعة للتصدي لإدمان وتجارة المخدرات، بعدما توعد وزير الداخلية السعودية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، مروجي ومهربي المخدرات، بـ"ضربة تتلوها ضربات"، بحسب تعبيره.
ضربة تتلوها ضربات— عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) April 29, 2023
لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا،،، https://t.co/cDPacoXfYR
وكانت وزارة الصحة السعودية نوهت بأن المملكة تعاني من أكثر من 200 ألف حالة إدمان على المخدرات، فيما تسعى حالات قليلة لتلقي العلاج.