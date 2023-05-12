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https://sputnikarabic.ae/20230512/دراسة-تكشف-قدرة-فيتامين-د-على-علاج-مرض-شائع-يؤثر-على-جمال-الكثيرين-1076954238.html
دراسة: "فيتامين د" يعالج مرضا شائعا يؤثر على جمال الكثيرين
دراسة: "فيتامين د" يعالج مرضا شائعا يؤثر على جمال الكثيرين
كشفت دراسة نشرتها مجلة متخصصة بالشؤون الطبية عن تأثير "فيتامين د" على صحة الإنسان، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى عوارض مقلقة للشخص نفسه. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T13:36+0000
2023-05-12T13:46+0000
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علوم
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وأشارت الدراسة الحديثة الصادرة أخيرا أن "فيتامين د" هو عنصر مهم ويساعد على الوقاية من مرض محرج ومؤلم في بعض الأحيان بحسب طبيعة الشخص، لافتةً إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستوى عال من "فيتامين د" فهم محميين أكثر من الإصابة بمرض الصدفية المؤرق.وتؤكد الدراسة أن نقص الحاد "فيتامين د" يؤثر بشكل ملحوظ على صحة الجلد والتي تختلف بين شخص وآخر، لكنها قد تتسبب بمرض مثل الصدفية.ويؤدي مرض الصدفية إلى ظهور طفح جلدي وبقع بقشور بيضاء على مناطق معينة من الجسم مثل الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس. كما ينجم هذا المرض عن اضطراب في المناعة الذاتية للجسم، حيث تحصل سرعة في دورة النمو الخاصة بخلايا الجلد.ويعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الصدفية من مشاكل نفسية بسبب البثور التي تظهر على الجلد المصاب لمدة طويلة ويصعب معالجته، حيث يثير المرض الحكة القوية وبعض الآلام التي قد تسبب الاضطرابات الصحية والنفسية.
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علوم
علوم

دراسة: "فيتامين د" يعالج مرضا شائعا يؤثر على جمال الكثيرين

13:36 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 13:46 GMT 12.05.2023)
© Photo / unsplash/Daniil Lebedevوجه فتاة لدديها الكثير من النمش على بشرتها
وجه فتاة لدديها الكثير من النمش على بشرتها - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Photo / unsplash/Daniil Lebedev
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كشفت دراسة نشرتها مجلة متخصصة بالشؤون الطبية عن تأثير "فيتامين د" على صحة الإنسان، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى عوارض مقلقة للشخص نفسه.
وأشارت الدراسة الحديثة الصادرة أخيرا أن "فيتامين د" هو عنصر مهم ويساعد على الوقاية من مرض محرج ومؤلم في بعض الأحيان بحسب طبيعة الشخص، لافتةً إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستوى عال من "فيتامين د" فهم محميين أكثر من الإصابة بمرض الصدفية المؤرق.
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وتؤكد الدراسة أن نقص الحاد "فيتامين د" يؤثر بشكل ملحوظ على صحة الجلد والتي تختلف بين شخص وآخر، لكنها قد تتسبب بمرض مثل الصدفية.
ويؤدي مرض الصدفية إلى ظهور طفح جلدي وبقع بقشور بيضاء على مناطق معينة من الجسم مثل الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس. كما ينجم هذا المرض عن اضطراب في المناعة الذاتية للجسم، حيث تحصل سرعة في دورة النمو الخاصة بخلايا الجلد.
ويعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الصدفية من مشاكل نفسية بسبب البثور التي تظهر على الجلد المصاب لمدة طويلة ويصعب معالجته، حيث يثير المرض الحكة القوية وبعض الآلام التي قد تسبب الاضطرابات الصحية والنفسية.
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