https://sputnikarabic.ae/20230512/فعاليات-ووقفات-تضامنية-مع-غزة-ضمن-المخيمات-الفلسطينية-في-لبنان-1076972457.html

فعاليات ووقفات تضامنية مع غزة ضمن المخيمات الفلسطينية في لبنان

فعاليات ووقفات تضامنية مع غزة ضمن المخيمات الفلسطينية في لبنان

شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في معظم المناطق اللبنانية، اليوم الجمعة، فعاليات وأنشطة تضامنية مع قطاع غزة، ورفضًا واستنكارًا للاعتداءات الإسرائيلية على... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T20:47+0000

2023-05-12T20:47+0000

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ونظمت الفصائل والقوى الفلسطينية والإسلامية سلسلة من الوقفات والمسيرات عقب صلاة الجمعة في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان، شارك فيها هيئات وقوى لبنانية وفلسطينية داعمة لنضال الشعب الفلسطيني.وشددت الكلمات في الوقفات على "رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف قيادة المقاومة، والتأكيد على وحدة المقاومة الفلسطينية وأداء الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة التي تدير المعركة بحكمة واقتدار".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أشار إلى أن "الفعاليات للاجئين الفلسطينيين في لبنان أكدت أن الشعب الفلسطيني في الشتات يقع في صلب مشروع المقاومة الفلسطينية، ونحن نعتبر أن المقاومة في الداخل هي بوابة الأمل في التحرير والعودة وطرد الاحتلال من أرضنا".وأضاف أنه "بعد 75 عامًا من نكبة فلسطين واحتلال فلسطين كانت المقولة أن الكبار يموتون والصغار ينسون، لا زلنا نقول إن الكبار لن يفرطوا والصغار لن ينسوا ومن يقاوم المحتل في هذه الأيام هم الذين كانوا صغارًا وأصبحوا كبارًا وأصبحوا مقاومين أشداء على الأعداء".وشدد على أن "الكيان الصهيوني هو الذي يتحمل مسؤولية التصعيد في فلسطين وغزة وكل ما ينتج عن هذه المعركة يتحملها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نحن في قلب المعركة ومستمرون في هذه المعركة وسندافع عن أرضنا وشعبنا حتى زوال هذا الكيان الصهيوني".ولفت كيلاني إلى أن "هناك وسطاء كثيرين مثل مصر وقطر والأمم المتحدة يحاولون أن يصلوا إلى هدنة أو وقف إطلاق النار لكن الجانب الإسرائيلي متعنت يرفض أي شروط لوقف إطلاق النار، لذلك لم تقف المقاومة إلى هذا الحد ولديها المزيد والكثير ولم تستخدم كل قوتها حتى هذه اللحظة".وأضاف: "نحن مقبلون على أيام طوال بحال لم يوافق الكيان الصهيوني على شروط المقاومة ووقف إطلاق النار في القريب العاجل".

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