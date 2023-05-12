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https://sputnikarabic.ae/20230512/قيادي-سوداني-إعلان-جدة-يجب-أن-يتحول-إلى-وقف-للقتال-بآليات-واضحة-للتنفيذ-والمراقبة-1076935134.html
قيادي سوداني: إعلان جدة يجب أن يتحول إلى وقف للقتال بآليات واضحة للتنفيذ والمراقبة
قيادي سوداني: إعلان جدة يجب أن يتحول إلى وقف للقتال بآليات واضحة للتنفيذ والمراقبة
دعا القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية، خالد عمر يوسف، إلى وقف إطلاق النار من خلال آليات واضحة، وذلك بعد النجاح في التوصل إلى "إعلان جدة" بين الجيش... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T07:42+0000
2023-05-12T07:42+0000
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وقال يوسف عبر حسابه بتويتر، إن "إعلان جدة"، يعد خطوة أولى مرحب بها في الاتجاه الصحيح.وأضاف أن وقف القتال من خلال آليات واضحة للتنفيذ والمراقبة، سيترك أثراً مباشراً على حياة الناس، تتبعها بقية الخطوات للخروج السلمي من هذه الكارثة.وتابع "الخروج مما نتج عن كارثة حرب 15 أبريل/ نيسان، ليس أمراً بسيطاً؛ ولكن متى ما توفرت الإرادة، فلا مستحيل".وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقعت على "إعلان جدة" لحماية المدنيين المتأثرين من الصراع المسلح، المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.وركز الاتفاق على إخلاء المستشفيات والمرافق الخدمية، من القوات العسكرية، وفتح مسارات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة والمناطق المتأثرة من الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230512/وزير-الخاجية-السعودي-اتفاق-جدة-الأولي-بشأن-السودان-ستتبعه-خطوات-أخرى-1076933504.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

قيادي سوداني: إعلان جدة يجب أن يتحول إلى وقف للقتال بآليات واضحة للتنفيذ والمراقبة

07:42 GMT 12.05.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023
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دعا القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية، خالد عمر يوسف، إلى وقف إطلاق النار من خلال آليات واضحة، وذلك بعد النجاح في التوصل إلى "إعلان جدة" بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال يوسف عبر حسابه بتويتر، إن "إعلان جدة"، يعد خطوة أولى مرحب بها في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن وقف القتال من خلال آليات واضحة للتنفيذ والمراقبة، سيترك أثراً مباشراً على حياة الناس، تتبعها بقية الخطوات للخروج السلمي من هذه الكارثة.

وتابع "الخروج مما نتج عن كارثة حرب 15 أبريل/ نيسان، ليس أمراً بسيطاً؛ ولكن متى ما توفرت الإرادة، فلا مستحيل".
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وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقعت على "إعلان جدة" لحماية المدنيين المتأثرين من الصراع المسلح، المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.

وركز الاتفاق على إخلاء المستشفيات والمرافق الخدمية، من القوات العسكرية، وفتح مسارات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة والمناطق المتأثرة من الصراع.
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