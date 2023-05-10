https://sputnikarabic.ae/20230510/استمرار-الحرب-في-السودان-وسط-مفاوضات-تستضيفها-السعودية-وجهود-مصرية-ودولية-لحل-الأزمة--1076877498.html

استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات تستضيفها السعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة

استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات تستضيفها السعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر وتشاد وجنوب السودان يساهمون في التأثير على طرفي النزاع لوقف إطلاق النار في السودان، موضحًا أن رسالة الرئيس السيسي إلى... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T12:36+0000

2023-05-10T12:36+0000

2023-05-10T12:36+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار تشاد

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076875000_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_05d806351b88d8a051bb9fbba6566489.png

استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات بالسعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات بالسعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة

وشدد شكري على أنه نقل رسالة مماثلة من الرئيس السيسي إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير، للتنسيق بين الزعماء الثلاثة للتواصل بين طرفى النزاع في السودان، من أجل العمل على توفير ممرات آمنة لخروج مواطنين سودانيين، أو رعايا دول أخرى من السودان بأمان، كما تهدف مشاورات جدة لحماية المدنيين الأبرياء في السودان.وأكد وزير الخارجية المصري أن جهود مصر تتكامل مع السعودية التي تستضيف مفاوضات بين الطرفين المتحاربين في السودان، لافتًا إلى تنسيقه بشكل وثيق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، منذ بداية الأزمة.من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعمل مع السعودية خلال المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتوفير المساعدات الإنسانية في السودان. وبدأت محادثات جدة يوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة.ووصف الأوضاع في السودان بأنها كارثية على المستوى الإنساني والأمني، مع انهيار كل الهدن، مشددًا على ضرورة وقف الحرب بأي شكل وثمن، والذي يعد مطلبا رئيسيا للشعب السوداني مهما كانت دوافع المتحاربين.وأكد أنه لا يمكن الرجوع للوراء مجددًا والعمل بالاتفاق الإطاري في ظل المعارك المشتعلة في البلاد، مع فشل كل المحطات السابقة في تأمين النتيجة المطلوبة.على الصعيد الإنساني، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان "إعلان التزامات" لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية.ووصلت إلى مطار بورتسودان الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي. وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن 10 أطنان.وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات الإنسانية المقدمةَ من المملكة للشعب السوداني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين وهي امتداد لدعم المملكة للسودان في شتى القطاعات الإنسانية.وأضاف حامد أن المبادرات التي تجري من مصر وجنوب السودان وكل الدول مقدرة لكنها يجب أن تتكامل مع ما يجري في السعودية لكي تسفر كل الجهود عن نتائج ملموسة بشكل سريع لأن أعداد الضحايا في زيادة ويجب تحكيم صوت العقل لتتمكن كل الجهود من تحقيق الأهداف المرجوة منها، لكن الأزمة في السودان تكمن في تعدد الكيانات المسلحة وهو ما يحدث قبل الثورة السودانية لذلك يجب توحيد كل الكيانات المسلحة في جيش واحد.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.

مصر

أخبار تشاد

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تشاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио