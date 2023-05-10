https://sputnikarabic.ae/20230510/استمرار-الحرب-في-السودان-وسط-مفاوضات-تستضيفها-السعودية-وجهود-مصرية-ودولية-لحل-الأزمة--1076877498.html
استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات تستضيفها السعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة
استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات تستضيفها السعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر وتشاد وجنوب السودان يساهمون في التأثير على طرفي النزاع لوقف إطلاق النار في السودان، موضحًا أن رسالة الرئيس السيسي إلى... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:36+0000
2023-05-10T12:36+0000
2023-05-10T12:36+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تشاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076875000_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_05d806351b88d8a051bb9fbba6566489.png
استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات بالسعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة
استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات بالسعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة
وشدد شكري على أنه نقل رسالة مماثلة من الرئيس السيسي إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير، للتنسيق بين الزعماء الثلاثة للتواصل بين طرفى النزاع في السودان، من أجل العمل على توفير ممرات آمنة لخروج مواطنين سودانيين، أو رعايا دول أخرى من السودان بأمان، كما تهدف مشاورات جدة لحماية المدنيين الأبرياء في السودان.وأكد وزير الخارجية المصري أن جهود مصر تتكامل مع السعودية التي تستضيف مفاوضات بين الطرفين المتحاربين في السودان، لافتًا إلى تنسيقه بشكل وثيق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، منذ بداية الأزمة.من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعمل مع السعودية خلال المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتوفير المساعدات الإنسانية في السودان. وبدأت محادثات جدة يوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة.ووصف الأوضاع في السودان بأنها كارثية على المستوى الإنساني والأمني، مع انهيار كل الهدن، مشددًا على ضرورة وقف الحرب بأي شكل وثمن، والذي يعد مطلبا رئيسيا للشعب السوداني مهما كانت دوافع المتحاربين.وأكد أنه لا يمكن الرجوع للوراء مجددًا والعمل بالاتفاق الإطاري في ظل المعارك المشتعلة في البلاد، مع فشل كل المحطات السابقة في تأمين النتيجة المطلوبة.على الصعيد الإنساني، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان "إعلان التزامات" لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية.ووصلت إلى مطار بورتسودان الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي. وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن 10 أطنان.وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات الإنسانية المقدمةَ من المملكة للشعب السوداني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين وهي امتداد لدعم المملكة للسودان في شتى القطاعات الإنسانية.وأضاف حامد أن المبادرات التي تجري من مصر وجنوب السودان وكل الدول مقدرة لكنها يجب أن تتكامل مع ما يجري في السعودية لكي تسفر كل الجهود عن نتائج ملموسة بشكل سريع لأن أعداد الضحايا في زيادة ويجب تحكيم صوت العقل لتتمكن كل الجهود من تحقيق الأهداف المرجوة منها، لكن الأزمة في السودان تكمن في تعدد الكيانات المسلحة وهو ما يحدث قبل الثورة السودانية لذلك يجب توحيد كل الكيانات المسلحة في جيش واحد.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.
مصر
أخبار تشاد
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076875000_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_897c9865c4baf894582ea2bb4dd5526e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تشاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تشاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио
استمرار الحرب في السودان وسط مفاوضات تستضيفها السعودية وجهود مصرية ودولية لحل الأزمة
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر وتشاد وجنوب السودان يساهمون في التأثير على طرفي النزاع لوقف إطلاق النار في السودان، موضحًا أن رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره التشادي محمد إدريس ديبي تتناول السعي لتكثيف التشاور في الفترة المقبلة بين الرئيسين.
وشدد شكري على أنه نقل رسالة مماثلة من الرئيس السيسي إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير، للتنسيق بين الزعماء الثلاثة للتواصل بين طرفى النزاع في السودان، من أجل العمل على توفير ممرات آمنة لخروج مواطنين سودانيين، أو رعايا دول أخرى من السودان بأمان، كما تهدف مشاورات جدة لحماية المدنيين الأبرياء في السودان.
وأكد وزير الخارجية المصري أن جهود مصر تتكامل مع السعودية التي تستضيف مفاوضات بين الطرفين المتحاربين في السودان، لافتًا إلى تنسيقه بشكل وثيق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، منذ بداية الأزمة.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعمل مع السعودية خلال المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة
لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتوفير المساعدات الإنسانية في السودان. وبدأت محادثات جدة يوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة.
وفي حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، قال خالد ثالث بكر رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية إن أي هدنة في السودان لن تنجح دون تطبيق فعلي لها وإعطاء فرصة للجهود الإنسانية أن تعمل على رعاية المواطنين.
ووصف الأوضاع في السودان بأنها كارثية على المستوى الإنساني والأمني، مع انهيار كل الهدن، مشددًا على ضرورة وقف الحرب بأي شكل وثمن، والذي يعد مطلبا رئيسيا للشعب السوداني مهما كانت دوافع المتحاربين.
وأضاف أنه كان بإمكان السودانيين الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت خلال الثورات الشعبية
في الماضي، ولكن تم إفشال إدارة الفترة الانتقالية نتيجة لممارسات ممنهجة وعدم إيجاد مشروع سياسي يحمل في طياته مخاطبة جذور أزمة السودان.
وأكد أنه لا يمكن الرجوع للوراء مجددًا والعمل بالاتفاق الإطاري في ظل المعارك المشتعلة في البلاد، مع فشل كل المحطات السابقة في تأمين النتيجة المطلوبة.
وذكر أن المجتمع الدولي لا يهمه الانتقال للتحول الديموقراطي في السودان، متهمًا بعثة الأمم المتحدة بالتخاذل في عملها المنوط بها، والعمل على الذهاب لانتخابات شاملة.
على الصعيد الإنساني، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان "إعلان التزامات" لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية.
ووصلت إلى مطار بورتسودان الطائرة الإغاثية الأولى
ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي. وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن 10 أطنان.
وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات الإنسانية المقدمةَ من المملكة للشعب السوداني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين وهي امتداد لدعم المملكة للسودان في شتى القطاعات الإنسانية.
وقال إبراهيم حامد، رئيس حزب الأمة السوداني في فرنسا لـ"لقاء سبوتنيك"، إنه لا يمكن أن نقول إن المفاوضات قد تعثرت بين وفدي الجيش والدعم السريع التي تجري في السعودية ولا بد أن تصل هذه المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تسفر عن هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار مما يمهد الى فتح ممرات إنسانية لوضع حل للكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان وخاصة العاصمة الخرطوم.
وأضاف حامد أن المبادرات التي تجري من مصر وجنوب السودان وكل الدول مقدرة لكنها يجب أن تتكامل مع ما يجري في السعودية لكي تسفر كل الجهود عن نتائج ملموسة بشكل سريع لأن أعداد الضحايا في زيادة ويجب تحكيم صوت العقل لتتمكن كل الجهود من تحقيق الأهداف المرجوة منها، لكن الأزمة في السودان تكمن في تعدد الكيانات المسلحة وهو ما يحدث قبل الثورة السودانية لذلك يجب توحيد كل الكيانات المسلحة في جيش واحد.
للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك
.