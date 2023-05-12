https://sputnikarabic.ae/20230512/ميدفيديف-العالم-يقترب-من-حرب-عالمية-ثالثة-ولكن-لا-منتصر-فيها--1076959705.html
ميدفيديف: العالم يقترب من حرب عالمية ثالثة ولكن لا منتصر فيها
ميدفيديف: العالم يقترب من حرب عالمية ثالثة ولكن لا منتصر فيها
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن رعاة كييف الأميركيين والأوروبيين يضخون بكثافة كل أنواع الأسلحة الفتاكة ويشجعون على الإرهاب، وهذا الأمر... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T14:32+0000
2023-05-12T14:32+0000
2023-05-12T14:32+0000
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر: "من الواضح أن حربًا هجينة واسعة النطاق اندلعت ضد بلدنا، ويتم ضخ أعداءنا من قبل رعاتهم الأمريكيين والأوروبيين بأسلحة فتاكة من جميع الأنواع، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية".وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا تقوم اليوم بالعملية العسكرية الخاصة لحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمن ملايين المواطنين.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بيسكوف-لتمديد-صفقة-الحبوب-يجب-تنفيذ-الشق-الثاني-المتعلق-بروسيا-1076951672.html
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روسيا, العالم
ميدفيديف: العالم يقترب من حرب عالمية ثالثة ولكن لا منتصر فيها
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن رعاة كييف الأميركيين والأوروبيين يضخون بكثافة كل أنواع الأسلحة الفتاكة ويشجعون على الإرهاب، وهذا الأمر يقود لحرب عالمية ثالثة لا يمكن أن يكون فيها منتصر.
وقال ميدفيديف في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر: "من الواضح أن حربًا هجينة واسعة النطاق اندلعت ضد بلدنا، ويتم ضخ أعداءنا من قبل رعاتهم الأمريكيين والأوروبيين بأسلحة فتاكة من جميع الأنواع، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية".
وتابع ميدفيديف: "في الواقع، إنهم بهذه التصرفات يقودون الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، إلى كارثة عالمية، وكما هو معروف، لا يمكن أن يكون هناك منتصر".
وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا تقوم اليوم بالعملية العسكرية الخاصة لحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمن ملايين المواطنين.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.