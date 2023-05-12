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https://sputnikarabic.ae/20230512/نصر-الله-سوريا-بقيت-مكانها-ولم-تغير-موقفها-ولا-محورها--1076964521.html
نصر الله: سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها
نصر الله: سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T16:13+0000
2023-05-12T16:13+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال نصر الله في كلمة له: "سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها، وهي اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات التركية حيث يتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم تجاهها".وأضاف أن "زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات".ورأى السيد نصر الله أن "المطلوب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا"، مؤكدا أنه" لو كان حزب الله ممسكاً بالقرار في لبنان لكانت العلاقات مع سوريا قد عادت منذ زمن"، حسب قناة "الميادين".وقال نصر الله: "عودة العلاقات مع سوريا تصب في مصلحة لبنان في مختلف المجالات، موضحا أنّه "في الوضع العربي لا عداوات دائمة".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

نصر الله: سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها

16:13 GMT 12.05.2023
© AFP 2023حسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها.
وقال نصر الله في كلمة له: "سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها، وهي اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات التركية حيث يتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم تجاهها".

وتابع: "نحن مع كل تطور إيجابي حول سوريا ونحن ممن نتلقى التبريك بكل نصر معنوي وسياسي وعسكري لسوريا، ونرى في كل تقدم وتعاف ونصر لسوريا وجوه شهدائنا وتضحياتهم وغربتنا يوم انتقدنا العالم لخيار دعم سوريا".

وأضاف أن "زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات".
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ورأى السيد نصر الله أن "المطلوب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا"، مؤكدا أنه" لو كان حزب الله ممسكاً بالقرار في لبنان لكانت العلاقات مع سوريا قد عادت منذ زمن"، حسب قناة "الميادين".
وقال نصر الله: "عودة العلاقات مع سوريا تصب في مصلحة لبنان في مختلف المجالات، موضحا أنّه "في الوضع العربي لا عداوات دائمة".
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